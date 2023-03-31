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"Это некролог": Пригожин признает, что "вагнеровцев" уже нет как полноценной боевой единицы - эксперт

31 марта 2023, 13:44
Потери врага на определенных участках фронта составляют 1 к 10 в пользу ВСУ
Пригожин, потери ЧВК Вагнер
Пригожин признает, что "вагнеровцев" уже нет как полноценной боевой единицы / скриншот YouTube

Глава террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что его наемники фактически уничтожены как полноценная боевая единица в боях за Бахмут Донецкой области.

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в комментарии ТСН отметил, что заявление Пригожина о том, что "Вагнер" готов погибнуть под Бахмутом, чтобы "выполнить свою историческую роль" в войне против Украины является некрологом.

"Это не заявление, это уже некролог. Он, по большому счету, признает, что "вагнеровцев" уже нет как полноценной боевой единицы. Их было 45 тысяч, сейчас осталось 6 тысяч, и эти люди не очень хотят воевать", - подчеркнул Гетьман.

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Эксперт напомнил, что, по информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, потери врага на определенных участках фронта составляют 1 к 10 в пользу ВСУ.

Бои за Бахмут

25 марта представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщения британской разведки о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилось, но бои за город до сих пор продолжаются и это направление остается эпицентром боевых действий.

26 марта в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

27 марта спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении.

Если стране-агрессору России удастся захватить город Бахмут в Донецкой области, то она "продаст" это как свою победу Западу, Китаю, Ирану, а также населению РФ. Российский диктатор Владимир Путин в случае падения Бахмута может воспринять это как слабость украинцев и начать еще сильнее давить, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут Евгений Пригожин
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