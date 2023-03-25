УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Остается эпицентром боев": под Бахмутом значительно уменьшилось количество вражеских атак - ВСУ

25 марта 2023, 16:56
Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили лишь 18 попыток штурма, тогда как ранее это количество достигало 30-50.
Украинские военные, ВСУ, Сергей Череватый
Наступление оккупантов в направлении Бахмута не прекратилось / Коллаж фото 93-я ОМБр холодный овраг, armyinform.com.ua

В британской разведке заявили о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Но на самом деле бои за город до сих пор продолжаются и это направление остается эпицентром боевых действий. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилась, говорит Череватый. Однако враг продолжает разрушать все на своем пути. Только за последние сутки оккупанты нанесли 178 ударов из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня. К тому же они совершили 5 авиаударов.

"Сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50, но это требует более детального анализа. Я думаю, что ближайшая неделя это покажет. Пока что Бахмут остается эпицентром боевых действий, направлением главного удара противника ... Только в районе самого города Бахмут 40 обстрелов было и 16 боестолкновений", - сказал он.

видео дня

Украинские военные дают мощный ответ и уничтожают врага. За прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 182 оккупантов, ранили - 218. также украинские защитники подбили российский вертолет Ми-24, танк Т-80, БМП и САУ "Гвоздика".

ВСУ дерутся с оккупантами за Бахмут

Президент Владимир Зеленский заявлял, что силы обороны Украины продолжат держать оборону города Бахмут Донецкой области. По словам главы государства, если враг захватит Бахмут, он пойдет далее – на Славянск и Краматорск. Но нельзя допустить, чтобы украинские военные попали в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - подчеркнул Зеленский.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 21 марта заявил, что российские оккупанты пытаются с окрестностей города продвинуться к центру Бахмута. Украинские бойцы держат оборону и отражают атаки врага.

В разведке Британии сообщили, что наступление войск РФ под Бахмутом начинает ослабевать. Бои продолжаются вокруг центра города. По-прежнему остается угроза окружения бойцов ВСУ с севера и юга.

Другие новости:

война в Украине Бахмут вторжение России Сергей Череватый
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:26

Как правильно есть редис и зачем это делать: интересные сведения

17:15

Модный леопардовый маникюр на весну 2023: 5 безумно красивых вариантов на каждый деньФото

17:01

"Все стало шатко-дон, прямо совсем-дон": Кадыров понимает, что дни Путина, возможно, сочтены - СотникВидео

16:57

Подготовка контрнаступления ВСУ: в Минобороны сделали неожиданное заявление

16:56

"Остается эпицентром боев": под Бахмутом значительно уменьшилось количество вражеских атак - ВСУВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:14

"Школы на Закарпатье в опасности": Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС – СийяртоВидео

16:07

"Был вторым в РФ при Путине": эксперт назвал того, кто мог бы закончить войну и выплатить репарацииВидео

16:01

Брата российской актрисы, которая поддержала Украину, выгнали из театра

15:47

Эрдоган созвонился с Путиным из-за войны и заговорил о переговорах с Украиной

Реклама
15:29

"Якубовича понесло": ведущий унизил россиян на Поле чудес

15:15

Может принести проблемы и бедность: почему категорически нельзя носить чужие сумкиВидео

15:13

Трещины и оранжевые пятна: как выглядит испорченное мыло и как его использоватьВидео

14:54

"Постбольшевистская масса, совкопитеки": русских как национальности нет – Сотник

14:50

Украина получит боеприпасы с обедненным ураном: эксперт объяснил, почему в РФ закатили истерику

14:18

Притянет негатив и разлад: почему нельзя сажать сирень возле дома

14:13

Следом за Повалий: мэр российского города решил запретить концерт ЛоракВидео

14:13

Почему 26 марта категорически нельзя носить черную одежду: приметы и все запретыВидео

14:02

Большой мартовский перерасчет пенсий: в ПФУ назвали фактор, от которого зависят выплаты

13:50

ВСУ готовят удары по оккупантам в Крыму: в ОК Пивдень раскрыли сценарий новой "бавовны"

13:34

HIMARS бьет по вакцинированным от ковида: российская актриса "разоблачила американский план"Видео

Реклама
13:31

Огромный урожай обеспечен: зачем нужно положить ложку сахара в огород

13:12

По 100 гривен за килограмм: в Украине резко подскочат цены на лук

13:07

В России силовики закончили проверять Меладзе из-за "Героям слава": что теперь ожидает певцаВидео

12:41

РФ готовит новые точечные ракетные удары: стали известны вероятные цели

12:16

Через 20 лет после: на Киевщине женщина отравила до смерти спиртным бывшего возлюбленногоВидео

11:58

"Скотобаза и сброд отморозков": народ РФ ответственен за войну – журналистВидео

11:56

"Он был героем с мальчишеской улыбкой": в боях за Украину погиб польский доброволец

11:20

Притянут беды и несчастья: можно ли держать дома часы, которые стоят

11:09

Эксперт пояснил, зачем Шойгу и Медведев оголтело "машут ядерной дубинкой"Видео

11:03

Зеленский о переговорах с Путиным: "Украина не может идти на компромисс"Видео

10:46

Как стирать куртку в машинке: список "золотых" правил, которые должен знать каждый

10:20

"Разрушили их намерения кайфовать в Крыму": в Междлисе рассказали, как паникуют враги на полуостровеВидео

10:04

Нужны боеприпасы и истребители: Зеленский объяснил, почему Украина не может начать контрнаступление

10:00

Будут прошивать российские танки, как нож масло: Михаил Гончар - о боеприпасах с обедненным ураномЭксклюзив

09:27

Публицист спрогнозировал, решится ли Путин отдать приказ о новом наступлении на КиевВидео

09:20

Зеленский заявил, что ему не поступали предложения от Китая о переговорах с Си Цзиньпином

09:09

Почему Си Цзиньпин не спешит говорить с Зеленскиммнение

08:41

Тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться в апреле - МинэнергоВидео

08:19

Сообщения о желании Путина "договориться о мире" не имеют отношения к реальности - ШольцВидео

07:44

В России растет паника из-за готовящегося контрнаступления ВСУ - ISW

Реклама
06:55

На мокшанских болотах есть много пещер для основания таежной лавры!мнение

04:30

"Закончатся солдаты – прикажет рожать": психически больной Путин не откажется от Украины – Сотник

04:00

Режим Путина рухнет после того, как ВСУ возьмут Крым – СотникВидео

03:03

"Пора бы угомониться": Волочкова показала, что Джигурда вытворяет с ней в гримеркеВидео

02:05

Гурманы удивятся, веганы позавидуют: как и когда правильно есть салоВидео

01:35

"Путин уже политически обнулен": публицист пояснил, какие ошибки приведут президента РФ к крахуВидео

01:26

Гороскоп на сегодня 25 марта 2023: Рыбам – недуг, Овнам – тяжелый выборВидео

01:00

Коня на скаку остановит: знаки зодиака самых сильных женщин

00:05

Ситуацию в Бахмуте удалось стабилизировать - ЗалужныйВидео

24 марта, пятница
23:03

РФ выводит войска из Бахмута и перебрасывает их под Авдеевку - ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять