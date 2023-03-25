"Остается эпицентром боев": под Бахмутом значительно уменьшилось количество вражеских атак - ВСУ

Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили лишь 18 попыток штурма, тогда как ранее это количество достигало 30-50.

Наступление оккупантов в направлении Бахмута не прекратилось / Коллаж фото 93-я ОМБр холодный овраг, armyinform.com.ua

В британской разведке заявили о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Но на самом деле бои за город до сих пор продолжаются и это направление остается эпицентром боевых действий. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилась, говорит Череватый. Однако враг продолжает разрушать все на своем пути. Только за последние сутки оккупанты нанесли 178 ударов из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня. К тому же они совершили 5 авиаударов.

"Сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50, но это требует более детального анализа. Я думаю, что ближайшая неделя это покажет. Пока что Бахмут остается эпицентром боевых действий, направлением главного удара противника ... Только в районе самого города Бахмут 40 обстрелов было и 16 боестолкновений", - сказал он.

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Украинские военные дают мощный ответ и уничтожают врага. За прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 182 оккупантов, ранили - 218. также украинские защитники подбили российский вертолет Ми-24, танк Т-80, БМП и САУ "Гвоздика".

ВСУ дерутся с оккупантами за Бахмут

Президент Владимир Зеленский заявлял, что силы обороны Украины продолжат держать оборону города Бахмут Донецкой области. По словам главы государства, если враг захватит Бахмут, он пойдет далее – на Славянск и Краматорск. Но нельзя допустить, чтобы украинские военные попали в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - подчеркнул Зеленский.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 21 марта заявил, что российские оккупанты пытаются с окрестностей города продвинуться к центру Бахмута. Украинские бойцы держат оборону и отражают атаки врага.

В разведке Британии сообщили, что наступление войск РФ под Бахмутом начинает ослабевать. Бои продолжаются вокруг центра города. По-прежнему остается угроза окружения бойцов ВСУ с севера и юга.

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