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Освобождал Купянск и воевал за Бахмут: оккупанты убили добровольца из Франции

24 марта 2023, 21:56
У погибшего добровольца осталась жена и двое детей.

ВСУ, Кевин Давид
На фронте погиб француз Кевин Давид / коллаж фото 93-я ОМБр холодный овраг, Task Force Baguette

Российские оккупанты убили 29-летнего француза Кевина Давида, который год защищал Украину на фронте в составе "иностранного легиона". Об этом сообщили в подразделении французских добровольцев Task Force Baguette.

Кевин погиб в боях за Бахмут на этой неделе, точная дата пока неизвестна. У него остались жена и дети.

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"С тяжелым сердцем и безмерной грустью сообщаем о смерти нашего брата по оружию Кевина Дэвида близ Бахмута. Он оставил свою жену и своих 2 детей. Спасибо за вашу жертву. Покойся с миром", – говорится в сообщении.

По данным Valeurs Actuelles, мужчина участвовал в освобождении Купянска на Харьковщине.

Он сестра рассказала, что сначала Кевин Дэвид уехал в Украину как волонтер, но впоследствии он вступил в ряды армии. 15 марта мужчина сообщил сестре, что едет под Бахмут.

"В среду 15 марта он предупредил, что едет в Бахмут. Туда его перевели с командой для выполнения задания. Кевин ранее говорил о желании быть похороненным с украинскими почестями", - рассказала она.

Напомним, что украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь прошлой весной. Спортсмена захватили в плен 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.

Также ранее украинский священник, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб рассказал о 70 днях российского плена и пытках, которые применяли российские оккупанты к пленным. В частности, украинцев били током и запихивали им гвозди под ногти. Кроме этого, им не давали спать, а также держали без еды и воды.

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