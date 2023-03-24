Продают недвижимость и вывозят семьи: оккупанты начали эвакуацию из Крыма - разведка

Из Крыма пытаются выехать представители оккупационных властей и коллаборанты. Российское командование начало продавать недвижимость.

Российские оккупанты начали эвакуацию из Крыма / коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты и коллаборанты начали вывозить свои семьи из аннексированного Крыма. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Накануне на крымских FM-станциях прозвучало предупреждение о необходимости готовиться к выезду. В украинской разведке убеждены, что это прозвучало именно для тех людей, которые сотрудничали с оккупантами.

По данным украинской разведки, российское командование и оккупационные "власти" в Крыму начали продавать недвижимость. Однако россияне убеждают рядовой состав страны-агрессора в том, что "все спокойно, все под контролем".

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"Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским ра**истским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", - добавил Юсов.

Юсов акцентировал внимание на том, что Крым вернется под контроль Украины уже в ближайшее время.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

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