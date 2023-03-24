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Путин может не дожить до Гааги, он дал приказ "устранить своих двойников" - Сотник

24 марта 2023, 15:07
Российские элиты боятся сдавать Путина под суд, потому что диктатор может утянуть их за собой.
Владимир Путин, Александр Сотник
Российское окружение Путина не сдаст диктатора живым под трибунал / Коллаж фото скриншот из видео, соцсети

Российское окружение боится сдавать главу страны-агрессора Владимира Путина под суд, потому что диктатор может утащить "на дно" всю элиту за собой. Об этом во время чата на Главреде рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Он не исключает, что российские элиты могут убить Путина, чтобы тот вообще не дожил до Гааги. Сотник даже рассказал о слухах про "устранение двойников Путина". По его данным, приказ лично отдавал диктатор.

"Ходят слухи, что Путин дал приказ устранить двух своих двойников, и их уже кремировали, чтобы не осталось никаких следов. Путин – не гаагский пациент. До Гааги такой фигурант не доживает. Он знает столько, что сдаст их всех, как стеклотару, оптом. Но его могут сделать скоропостижным, чтобы предъявить его тушку Западу и сказать: "А теперь давайте договариваться", - говорит Сотник.

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Эксперт отмечает, что сейчас Путин "загнан в угол", а его окружение ищет новую кандидатуру, которую посадят в президентское кресло после диктатора.

"Братва сейчас решает, рисует, прорабатывает очень много сценарных линий, кого вместо Путина можно поставить, кто наиболее приемлем для Запада –Касьянов или Ходорковский, или Мишустин. Естественно, это будет не Шойгу и не Патрушев. Ребята поняли, что с Путиным они сейчас проигрывают всё. Вот и спикер Госдумы РФ Володин издал истошный вопль: "Сейчас война будет идти уже за Путина", - отметил Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

Другие новости:

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