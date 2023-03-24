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Украинское контрнаступление: в ближайшие недели ВСУ смогут использовать танки - Генштаб Эстонии

24 марта 2023, 21:17
Сейчас преградой для использования тяжелой техники остается погода, из-за которой почва для танков слишком мягкая.
ВСУ
В ближайшее время погода позволит ВСУ эффективно использовать танки на востоке / Коллаж фото 93-я ОМБр

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению. И уже через несколько недель погода позволит ВСУ использовать на востоке танки. Об этом заявил глава Генерального штаба Эстонии Тармо Кундли.

Сейчас использовать тяжелую технику сложно из-за слишком мягкой почвы.

"Прогноз погоды показывает, что на востоке Украины сохранится теплая и сухая погода, а значит, через пару недель погода и почва уже не будут ограничивать маневр. Тогда мы сможем увидеть, кто возьмет на себя инициативу и как они это сделают", - говорится в сообщении.

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Кундли отметил, что сейчас самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Авдеевке. Однако российские оккупанты нуждаются в человеческих ресурсах и формировании новых частей. По его данным, теперь на фронт отправляют мобилизованных не только из окрестностей, но и из больших городов РФ.

Наступление РФ и контрнаступление ВСУ

Российские оккупационные войска могут попытаться начать новое наступление на Украину в скором будущем. Не исключено, что такие атаки будут осуществляться на нескольких направлениях. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

В Институте изучения войны отмечают, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на разные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. При этом эксперты отмечают, что общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

Издание Politico писало, что весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.

Как пишет издание, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Другие новости:

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