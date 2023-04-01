Китай выступил против ядерного оружия в Беларуси: эксперт объяснил, что нужно Пекину

Глава Кремля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали поставки оружия агрессору РФ, но Пекин может приостановить эти процессы, считает Андрей Санников.

Китаю нужно, чтобы Россия вела себя предсказуемо - Санников / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Несмотря на заявления Китая о неприемлемости размещения ядерного оружия в Беларуси, Пекин преследует свои цели. КНР не будет вводить санкции против родственных преступных режимов. Китай не заинтересован в войне в Украине, поскольку ему нужно развитие промышленных потоков. Китайское государство вряд ли станет союзником Украины, однако стремление Киева говорить с Пекином является положительным. Об этом заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

В интервью Главреду он рассказал о том, что, несмотря на заявления Пекина о ядерном оружии в Беларуси, китайское государство вряд ли станет союзником демократического мира. Китай не будет применять каких-либо санкций против родственных режимов. Впрочем, определенных действий от КНР исключать нельзя.

"Судя по тому, что Лукашенко вызывали на ковер (ведь его визит в Китай не был просто визитом, то был вызов к одному из хозяев), я бы не стал рассчитывать на Китай как на союзника демократического мира. Он все равно будет играть в свою игру – он не будет вводить никаких санкций против такого же режима, как в Китае. Это – родственные преступные режимы, они понимают друг друга и поддерживают власть только с помощью насилия. Их не волнует, что будет с сотнями тысяч людей, их волнует только власть. Но какая-то другая динамика возможна, потому что Китай может что-то сделать для того, чтобы этот сценарий не получил опасного развития", - отметил Санников.

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По его мнению, на этом фоне Китай может притормозить с развитием вопроса военных поставок в РФ.

"Например, я уверен, что они [Путин и Си Цзиньпин] обсуждали поставки оружия и боеприпасов России. Здесь Китай может притормозить, пока Путин не будет вести себя в соответствии с их представлениями", - считает политик.

Кроме того, он полагает, что война России против Украины не в интересах Китая, поскольку Пекину нужно, чтобы не нарушались промышленные потоки.

"Конфликт, как они его называют, Китаю не нравится. Рушатся его безумные глобалистские проекты ("Один пояс – один путь" и прочие), налаженная торговля с Европой через Беларусь. Ему это не нравится, тем более, что было вложено много сил и средств. Поэтому с Путиным разговор, прежде всего, шел об этом, поскольку проскользнула фраза о том, что Китай "не заинтересован в нарушении промышленных потоков". Это, думаю, и было главной целью разговора с Путиным, и здесь пекинский хозяин мог достаточно жестко с ним разговаривать", - добавил белорусский политик.

Также он уточнил, что Киеву следует наладить отношения с Пекином.

"Я бы не стал рассчитывать на Китай как на союзника, но как фактор – да. То, что президент Украины поддержит отношения с Китаем – это очень правильно. Но только это не должно идти против политики тех государств, которые сейчас активно помогают Украине", - подчеркнул Андрей Санников.

Планы России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси

Глав Кремля Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому оккупант Россия собирается разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Вооружения появятся там якобы в ответ на просьбу Лукашенко. Минск не будет контролировать ядерные заряды.

В ГУР Минобороны Украины считают, что намерения разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси сигнализируют о провалах планов Москвы на войне против Украины. Путин пытается повышать ставки, однако Запад на его условия не пойдет.

В Министерстве иностранных дел Китая сказали, что Пекин против передачи оружия от одних государств другим. В КНР придерживаются точки зрения, согласно которой конфликты нужно решать дипломатическим путем и воздерживаться от вероятности ядерной войны.

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