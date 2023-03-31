"Оккупанты сместили акцент на север": в ВСУ рассказали о новой тактике РФ после ночной атаки дронами

На юге российские захватчики продолжают применять управляемые авиационные бомбы, потому что у них нет возможности бить из артиллерии.

В ВСУ рассказали о новой тактике РФ после ночной атаки дронами/ 93 ОМБр Холодный Яр, Telegram

Российские захватчики в ночь на 31 марта атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Но при этом они изменили свою тактику – страна-агрессор РФ во время этой атаки сконцентрировала основную силу удара на севере нашего государства.

На юге враг ночью не был таким активным. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что на юге российские оккупанты продолжают бить управляемыми авиабомбами, потому что не могут полноценно наносить удары из артиллерии.

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"Враг сместил акцент на север. При этом на юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб, не имея полноценной возможности как раньше бить из артиллерии по Правобережью. Поскольку они очень отброшены", – рассказала Гуменюк.

Однако российские захватчики пытаются маневрировать и ищут способы для атаки, а также добавляют авиацию, сказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Атака оккупантов в ночь на 31 марта

В ночь на 31 марта российские захватчики ударили по Украине дронами-камикадзе и ракетами. Защитники Украины уничтожили 9 из 10 вражеских "Шахедов", сообщает Генштаб ВСУ.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью. Враг выпустил по Харькову шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода. Согласно предварительным данным, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частные дома и два гражданских автомобиля. К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

Также в ночь с 30 на 31 марта российские оккупанты ударили по Запорожью. Ракеты С-300 враг запускал из Токмака. Атаку подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект. К счастью, обошлось без пострадавших.

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