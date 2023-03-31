"Пора серьезно воспринимать действия психопатов": США должны пресечь планы РФ по "ядерке" в РБ – Санников

США должны показать Украине и миру, что у них есть решимость для остановки провокаций РФ.

США должны пресечь планы РФ по ядерному оружию в Беларуси, считает Санников/ сайт Кремля, скрин

Соединенные Штаты Америки должны серьезно воспринимать намерения страны-агрессора РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси и принять меры, чтобы предотвратить это. В первую очередь США должны продемонстрировать Украине и миру решимость пресечь такие действия России.

Если РФ всё-таки разместит свое тактическое ядерное оружие в РБ, у США должен быть план мер, которые они могут предпринять после этого. Такое мнение высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Главреду.

"Пора уже начать серьезно относиться к тем вещам, которые могут устроить два психопата, в Кремле и Минске, Украине и Европе. И принять действительно серьезные меры: санкции, Совет безопасности ООН, размещение дополнительных вооруженных сил на восточной границе. Ну и, в конце концов, защита Украины войсками НАТО. Потому что это должно было бы произойти раньше – должны быть предусмотрены операции для защиты себя, своих территорий в Европе, и возможности действовать в Украине для сопротивления российской агрессии", – отметил Санников.

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Кто такой Андрей Санников Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

По состоянию на это время Запад должен продолжать предоставлять оружие Украине и иметь четкое понимание, что будет в двух случаях: первый – если страна-агрессор Россия сначала разместит ядерное оружие в определенных местах и будут разведданые, что с этим вооружение предполагается делать; второй – если будет ядерный удар с территории Беларуси.

"Мне кажется, что это было бы логично, чтобы мы (да и мировая общественность в целом) сегодня знали, что будут самым решительным образом пресечены [действия РФ]. Ну и потом, должны быть приняты меры, если размещение ядерного оружия на территории Беларуси действительно произойдет – например, исключение Беларуси из каких-то важных договоренностей и соглашений. Потому что нельзя позволять диктатору наживаться и угрожать всему миру – это невозможно", – сказал Санников.

Он отмечает, что было бы логично сделать Беларусь зоной международной ответственности.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина. В МИД подчеркнули, что заявление Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в РБ – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут одержать победу на поле боя и переходят к подобным действиям.

Белорусский политический и общественный деятель Андрей Санников отмечал, что из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности. По его словам, сегодня ситуация такая, когда нужно снова говорить о Будапештском меморандуме.

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