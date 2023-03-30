Из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности - Санников

Сегодня ситуация такая, когда нужно вновь говорить о Будапештском меморандуме, считает Андрей Санников.

Санников рассказал, какие меры должны быть приняты в связи с размещением ядерного оружия в Беларуси / Фото: Главред, сайт Кремля

На фоне того, что российский диктатор Владимир Путин хочет разместить ядерное оружие на территории Беларуси, снова стоит поднимать вопрос о Будапештском меморандуме. Поскольку одно из его положений гласит о том, что государства-подписанты должны принимать меры в случае риска ядерной агрессии в отношении Украины. Об этом в интервью Главреду сказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Санников отметил, что Украину "сдали". Он напомнил, что, согласно Будапештскому меморандуму, стороны должны принять меры против нарушений территориальной целостности или хотя бы начать консультации.

"Произошло самое страшное – Россия, как ядерное государство, напала на Украину, которая отказалась от возможности обладать ядерным оружием. И ничего, никаких консультаций. Начали давать какие-то невразумительные комментарии о том, что это не гарантии, а заверения. Но это [Будапештский меморандум] – юридический документ в полном соответствии международному праву, подписанный руководителями государств. Как это не может иметь никакой юридической силы (как утверждают некоторые)?!" - сказал Санников.

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Сегодня, по его словам, ситуация такая, когда нужно вновь говорить о Будапештском меморандуме.

"Потому что одно из последних его положений, если мне не изменяет память, говорит, что если возникнет угроза агрессии в отношении Украины с применением ядерного оружия, то государства-подписанты должны принимать меры. Прежде всего созывать Совет безопасности ООН, который Украина уже потребовала. Какие меры? Да какие угодно, потому что это ситуация не мирного времени, а военного (…) Должны быть приняты все меры вплоть до объявления Беларуси зоной международной ответственности со всеми вытекающими последствиями. Потому что в Беларуси правит совершенно непредсказуемый диктатор, не имеющий никакой легитимности. И что, международное сообщество будет спокойно смотреть, как с помощью него Путин будет использовать ядерное оружие? Тогда это ни в какие ворота не лезет", - сказал Санников.

Кто такой Андрей Санников Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси

25 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над ядерными зарядами, то есть якобы режим нераспространения ядерного оружия не будет нарушен.

По словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

Кремлевский диктатор утверждает, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании о том, что они собираются поставлять снаряды с обедненным ураном в Украину".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. По его словам, заявление Путина – шаг к дестабилизации ситуации в стране.

В Польше назвали это решениешагом ко втягиванию Беларуси в российскую военную машину. А в Евросоюзе заявили, что готовы ответить на решение Путина санкциями.

Тем временем в Белом доме пока не видят каких-либо признаков того, что страна-оккупант Россия перебрасывает ядерное оружие на территорию республики Беларусь. Вашингтон будет наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

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