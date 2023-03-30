УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности - Санников

30 марта 2023, 08:55
Сегодня ситуация такая, когда нужно вновь говорить о Будапештском меморандуме, считает Андрей Санников.
Из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности - Санников
Санников рассказал, какие меры должны быть приняты в связи с размещением ядерного оружия в Беларуси / Фото: Главред, сайт Кремля

На фоне того, что российский диктатор Владимир Путин хочет разместить ядерное оружие на территории Беларуси, снова стоит поднимать вопрос о Будапештском меморандуме. Поскольку одно из его положений гласит о том, что государства-подписанты должны принимать меры в случае риска ядерной агрессии в отношении Украины. Об этом в интервью Главреду сказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Санников отметил, что Украину "сдали". Он напомнил, что, согласно Будапештскому меморандуму, стороны должны принять меры против нарушений территориальной целостности или хотя бы начать консультации.

"Произошло самое страшное – Россия, как ядерное государство, напала на Украину, которая отказалась от возможности обладать ядерным оружием. И ничего, никаких консультаций. Начали давать какие-то невразумительные комментарии о том, что это не гарантии, а заверения. Но это [Будапештский меморандум] – юридический документ в полном соответствии международному праву, подписанный руководителями государств. Как это не может иметь никакой юридической силы (как утверждают некоторые)?!" - сказал Санников.

видео дня

Сегодня, по его словам, ситуация такая, когда нужно вновь говорить о Будапештском меморандуме.

"Потому что одно из последних его положений, если мне не изменяет память, говорит, что если возникнет угроза агрессии в отношении Украины с применением ядерного оружия, то государства-подписанты должны принимать меры. Прежде всего созывать Совет безопасности ООН, который Украина уже потребовала. Какие меры? Да какие угодно, потому что это ситуация не мирного времени, а военного (…) Должны быть приняты все меры вплоть до объявления Беларуси зоной международной ответственности со всеми вытекающими последствиями. Потому что в Беларуси правит совершенно непредсказуемый диктатор, не имеющий никакой легитимности. И что, международное сообщество будет спокойно смотреть, как с помощью него Путин будет использовать ядерное оружие? Тогда это ни в какие ворота не лезет", - сказал Санников.

Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси

25 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над ядерными зарядами, то есть якобы режим нераспространения ядерного оружия не будет нарушен.

По словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

Кремлевский диктатор утверждает, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании о том, что они собираются поставлять снаряды с обедненным ураном в Украину".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. По его словам, заявление Путина – шаг к дестабилизации ситуации в стране.

В Польше назвали это решениешагом ко втягиванию Беларуси в российскую военную машину. А в Евросоюзе заявили, что готовы ответить на решение Путина санкциями.

Тем временем в Белом доме пока не видят каких-либо признаков того, что страна-оккупант Россия перебрасывает ядерное оружие на территорию республики Беларусь. Вашингтон будет наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

Другие новости:

война в Украине Беларусь ядерное оружие Будапештский меморандум новости Украины и мира
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:07

От ню до парадных мундиров: хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших Мариуполь

09:00

Гороскоп на сегодня 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

08:55

Из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности - Санников

08:39

На Львовщине признали ограниченно пригодным к службе мужчину без кистей рукВидео

08:19

Почему Лукашенко сейчас очень перепуган: Беларусь под угрозоймнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:54

Некоторым пенсионерам выплатят денежную помощь: кто имеет на нее правоВидео

07:39

Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину - Politico

07:05

Был в семье единственным сыном и опорой: в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Прикарпатья

06:48

Пожалуйста, не шутите о "мелитопольских черешнях"мнение

Реклама
06:38

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным в конце апреля

05:45

Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

05:36

Гороскоп на апрель 2023 года для Дев: везение, прибыль и второй медовый месяцВидео

04:45

"Упадут вам на голову": "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из ЛаврыВидео

04:00

Эксперт спрогнозировал, будет ли Китай экономически довлеть над РоссиейВидео

03:12

Катя Осадчая показала, как "приманивает" весну в пиджаке на голое тело

02:42

Как, когда и почему: все, что нужно знать о правильной посадке рассады капустыВидео

02:15

Без ретуши: в сеть попали фото огромной целлюлитной попы Кардашьян

01:35

"Тогда война затянется": Жданов объяснил, как предоставление Китаем оружия РФ изменит ситуацию на фронтеВидео

29 марта, среда
23:45

В ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте - ЗеленскийВидео

23:09

Бритни Спирс и ее молодой муж на грани развода - СМИВидео

Реклама
23:09

2 самых опасных запрета 30 марта, которые никогда не нарушали: приметыВидео

23:00

Не стоит сорить деньгами: астролог назвал опасный период для личного бюджетаВидео

22:34

Гороскоп на апрель 2023 года для Львов: возобновится старый конфликт, на работе - переменыВидео

22:05

Российский актер порезал себе вены на сцене перед полным залом

21:58

Бывшая невестка Елизаветы II поделилась лучшим советом от покойной королевыВидео

21:46

"Соотношение убитыми достигает 1 к 10": в Украине рассказали о потерях армии на войнеВидео

21:45

Гороскоп на апрель 2023 для Раков: везение, прибыль и новый романВидео

21:30

"Шли за мной и кричали матом": девочка из Закарпатья рассказала о травле со стороны насильниковВидео

20:56

"Что за пьяный бред, Маня": россияне набросились на очумелое заявление Захаровой об участии РФ в ОИВидео

20:50

"Чтобы военные в гробу перевернулись": на Виннитчине школьница оскандалилась из-за поста в Instagram

20:40

Пилот одной запиской избавил девушку от страха летать в самолете: что в ней нарисовано

20:29

Максим Галкин засветил стройные ножки Аллы Пугачевой в мини на фото из личного архива

20:23

"Обида серьезная": Си Цзиньпин сильно унизил самовлюбленного Путина - СанниковВидео

20:07

Что больше всего старит женщину после 30 лет: 8 вещей, которых лучше всячески избегать

20:02

Не менее 5200 гривен: 600 тысяч украинцев ждет повышение пенсииВидео

19:30

Как избавиться от колорадского жука навсегда: "секретная" добавка творит чудеса

19:28

"Есть проблемы с мобилизацией": в Украине могут раздавать повестки через мессенджеры - ВениславскийВидео

19:20

Недорогая Симоньян, свое мы вернем, а потом будет вопрос компенсациймнение

18:50

"Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст": почему в СССР ненавидели и преследовали стиляг

18:29

Почему куры плохо несутся и как заставить их давать больше яиц: ответы на все вопросыВидео

Реклама
18:08

С ними будет счастлива любая: как зовут лучших мужей

18:03

Монахи Лавры переходят в ПЦУ: Эпифаний уже назначил нового наместникаВидео

17:47

У Кличко рассказали, как строители помогли защитить Киев

17:41

Перекроил все лицо: хирург раскрыл детали операций Леонтьева

17:40

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

17:09

"Как это было во времена Ельцина": США делают основную ставку на дворцовый переворот в РФ - ЖдановВидео

16:54

Супруга Виктора Павлика рассказала, сколько сотен тысяч гривен зарабатывает в месяцВидео

16:46

Лукашенко загнали в угол: Беларусь становится мишенью для ядерного удара — Санников

16:42

"Наиболее подходящий момент": ВСУ пойдут в наступление сразу на нескольких направлениях - РезниковВидео

16:29

Сколько раз можно садить лук на одном месте: как самостоятельно не "убить" огород

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять