Ядерное оружие РФ в Беларуси – угроза безопасности ЕС: Боррель заявил, что Европа ударит санкциями

Беларусь способна остановить процесс размещения тактического ядерного оружия на своей территории, это вопрос выбора Минска, сказал Жозеп Боррель.

Евросоюз готов ввести новые санкции против России из-за угроз разместить ядерное оружие в Беларуси - Боррель / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Отправка тактического ядерного оружия с территории страны-агрессора России в Беларусь станет угрозой для безопасности Евросоюза. Беларуси способна остановить процесс и сделать свой выбор. Москва делает шаг к эскалации и ЕС в такой ситуации ответит новыми санкциями. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель.

В своем Twitter-аккаунте он сказал о том, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет безответственной эскалацией. Беларусь может и должна это остановить.

"Размещение российского ядерного оружия ( в Беларуси, - ред.) будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить и сделать свой выбор", - отметил Боррель.

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Евросоюз в такой ситуации будет отвечать новыми санкционными ограничениями в отношении Москвы.

"ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Путин угрожает размещением в Беларуси ядерного оружия

Директор государства-оккупанта России Владимир Путин 25 марта сделал заявление о том, что Москва "планирует" разместить тактическое ядерное оружие в республике Беларусь.

По словам главы Кремля, в РБ до 1 июля должны достроить хранилище тактического ядерного оружия. Сам Минск, дескать, "не получит контроля над ядерными зарядами".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Минобороны США сообщили, что в настоящий момент нет признаков готовности агрессора РФ перейти к применению ядерного оружия.

При этом там считают, что Европа не будет находиться в безопасности до тех пор, пока у Путина есть ядерное оружие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что риторика Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси – шаг к дестабилизации ситуации в белорусском государстве. По мнению Данилова, Кремль де-факто взял Беларусь в ядерные заложники.

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