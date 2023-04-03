"Докладывали с самых горячих точек": Зеленский провел необычное заседание Ставки

Президент Украины отметил, что он с военным командованием провели полноценное заседание по защищенной связи.

Зеленский провел заседание Ставки / Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетмана Тараса трясло

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Представители военного командования докладывали президенту не лично, а по защищенной связи. Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращение.

Генералы Сырский и Тарнавский докладывали прямо с самых горячих участков фронта. Сам президент находился в Чернигове.

"Ключевые вопросы безопасности - на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлений - в этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта. Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганщина. Главком и руководитель ГУР МО, председатель Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны. Полноценное заседание. Полноценная координация", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что в Украине продолжается полноценная подготовка к освобождению незаконно захваченных земель.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинская армия активно готовится к мощному контрнаступлению и освобождению незаконно захваченных земель российской оккупационной армией. Это контрнаступление будет осуществляться сразу на нескольких направлениях, заявил министр обороны Алексей Резников. Наступление ВСУ начнется уже в апреле-мае этого года, говорит министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но несет огромные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзникам Украины не надо рассматривать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ как решающий момент, поскольку если оно будет неудачным, усилятся позиции западных чиновников, выступающих за "компромиссы" со страной-оккупантом Россией.

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