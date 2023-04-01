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"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человек

1 апреля 2023, 23:01
Под санкции попали российские компании военно-промышленного комплекса и чиновники.
'Ни один не избежит ответственности': Зеленский ввел санкции против 650 человек
Зеленский ввел новые санкции против РФ / коллаж фото ОПУ, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о санкциях против российских компаний ВПК и должностных лиц. Он заявил, что ни один российский пособник не избежит ответственности. Об этом он заявил во время вечернего видеообращение.

Под санкции также попали коллаборанты и сотни компаний.

"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию ... Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах. СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, ни один не избежит ответственности", - сказал Зеленский.

видео дня

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

Другие новости:

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