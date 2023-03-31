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Зависимый от Путина Макрон ищет выходы для сохранения атомной энергетики - Жданов

31 марта 2023, 15:20
Если Макрон разорвет отношения с Путиным, то Германия может остаться без света из-за остановки ядерных реакторов.
Макрон, Путин
Возможный разрыв отношений Макрона и Путина может оставить без света Германию / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Президент Франции Эммануэль Макрон не хочет ссориться с Путиным, ведь у его страны есть экономические связи со страной-агрессором Россией. Если диктатор запретит использовать территорию РФ для французских ядерных отходов, то Германия рискует остаться без света. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Франция занимает 2-е место в мире по количеству атомных реакторов. А вы знаете, что все отходы атомных реакторов захораниваются в России? И завтра, когда нужно будет определить очередную партию отходов, Путин скажет: "Хрен вам". Куда поедет Франция со своими бочками? Никуда. То же самое Голландия, она полностью зависима от России по вопросу ядерных отходов. Россия, в свою очередь, вывозит отходы за Урал и просто выбрасывает. У нее необжитых территорий немерено", - сказал Жданов.

Если из-за этого Франции придется останавливать работу своих реакторов, то серьезно пострадать может даже Германия, говорит Жданов.

видео дня

"Атомную энергетику никто не отменял. Если Франция начнет останавливать реакторы, в Германии не будет света. Поэтому президент Макрон и глава ЕК фон дер Ляйен едут в Пекин", - сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Стоит напомнить, что недавно глава Китая отправлялся с визитом в Россию.

Визит Си Цзиньпина в РФ

17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Он приедет по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Ранее о планах Си Цзиньпина посетить Россию писало издание Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков тогда отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, отмечала газета The Wall Street Journal.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор, глава Белого дома не сообщил.

Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" - уже неважно.

Другие новости:

война в Украине КНР Владимир Путин вторжение России Олег Жданов Эммануэль Макрон
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