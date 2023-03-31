Кремль не смог захватить Украину, потому что допустил 4 ошибки - британские аналитики

Главной ошибкой России стало то, что Москва устанавливала четкие временные рамки.

РФ допустила ошибки из-за которых не смогла захватить Украину / Коллаж фото Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин пытался захватить всю Украину, однако у страны-агрессора ничего не получилось. Кремль допустил 4 фатальных ошибки. Об этом заявили в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), сообщает BBC.

Главной ошибкой стало то, что в РФ изначальнопытались уложиться в определенный срок, что и поспособствовало провалу планов российского вторжения.

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Кремль не рассчитывал на то, что украинцы будут оказывать серьезное сопротивление. Россияне надеялись, что им удастся повторить крымский "успех" 2014 года, когда сопротивления со стороны Украины практически не было. В РФ были убеждены, что в Украине начнется "хаос", который выведет из строя систему управления и военного командования, подорвет доверие населения и минимизирует помощь стране со стороны Запада.

Кроме того, ФСБ вербовала агентов на местах. Высокопоставленные чиновники и политики, которые имели связи с российскими спецслужбами на протяжении десятилетий, выполняли роль управлявших агентурными сетями в Украине. Активная работа по подготовке Украины к оккупации началась в июне 2021 года. Уже осенью того же года российские агенты в Украине начали отправляться в "отпуска" в Турцию, Кипр, Египет.

РФ также активно использовала священников Московского патриархата, которые поддерживали идеологию русского влияния.

Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее сказал, что оккупанты России скоро могут пойти в новое наступление на Украину.

Причем захватчики могут атаковать на нескольких направлениях. Кирби подчеркнул, что следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что темпы наступления военных подразделений РФ под Бахмутом снижаются. Однако ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Существует угроза окружения группировки ВСУ с севера и юга города.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают войска на разные участки фронта. Специалисты не исключают переход оккупантов в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевки с целью окружения города.

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