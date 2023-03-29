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"Наиболее подходящий момент": ВСУ пойдут в наступление сразу на нескольких направлениях - Резников

29 марта 2023, 16:42
Мощное украинское контрнаступление с применением западных танков может начаться уже в апреле-мае этого года.
Резников, ВСУ
ВСУ пойдут в наступление сразу на нескольких направлениях / Коллаж фото УНИАН, 59 ОМПБр

Украинская армия активно готовится к мощному контрнаступлению и освобождению незаконно захваченных земель российской оккупационной армией. Это контрнаступление будет осуществляться сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью ERR.

Наступление ВСУ начнется уже в апреле-мае этого года, говорит министр. Резников убежден, что эти атаки принесут Украине очень позитивные изменения.

Однако стоит понимать, что контрнаступление зависит еще и от погодных условий. В ожидаемом бою можно будет заметить работу танков Leopard, которые Украине передали западные партнеры.

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"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы их увидим", - сказал Резников.

Весеннее контрнаступление ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

Бывший советник Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович считает, что ВСУ могут понести большие потери во время контрнаступления. Это может произойти в случае, если Запад не передаст Украине дальнобойные ракеты.

Другие новости:

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