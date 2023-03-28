Арестович предупредил о 'море крови' в рядах ВСУ во время контрнаступления и назвал главную причину

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что условием удачного контрнаступления является поражение боевых порядков противника на всю глубину.

Арестович предупредил о "море крови" в рядах ВСУ во время контранступа / скриншот, 93-я ОМБР

Вооруженные силы Украины могут понести большие потери во время контрнаступления. Это может произойти в случае, если Запад не передаст Украине дальнобойные ракеты. Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович в эфире телеканала LRT Television.

"Российская армия бьет по нам ракетами, которые имеют дальность 2000 километров, а мы бьем только на 70-100. Мы не можем даже прострелить оккупированную территорию насквозь. А условием удачного контрнаступления является поражение боевых порядков противника на всю глубину. Если такое поражение обеспечено, это означает, что мы даже не очень подготовленной пехотой – а у нас есть такие, мобилизованные люди – можем успешно наступать. Если мы не сможем это поражать, даже очень подготовленная пехота будет лить море крови", - отметил Арестович.

По его словам, именно поэтому украинская армия срочно нуждается в ракетах с дальностью 150 и более км.

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"Пока об этом речь не идет. Британцы обещали Storm Shadow с дальностью 250, но пока – на словах. Это нас очень беспокоит, потому что это означает кровь, которую будет лить наша пехота", - подчеркнул экс-советник Офиса президента

Как отметил Арестович, хотя дальнобойное оружие является "ключевым" элементом для Украины, сейчас в приоритете другие решения, о которых будет предоставлена детальная информация на саммите НАТО в июле.

"Очевидно, готовящееся контрнаступление не будет последним, поэтому нам нужна будет помощь для следующего", - добавил он.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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