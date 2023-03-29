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В ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте - Зеленский

29 марта 2023, 23:15
Президент акцентировал на том, что Украина будет работать над тем, чтобы поддержка мировых партнеров была максимально действенной.
Владимир Зеленский, украинские военные
Украинская армия будет активнее на фронте / Коллаж фото Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетьмана Тараса Трясло

Российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но несет огромные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", - сказал президент.

Об этом он также рассказал главе итальянского правительства Джорджии Мэлони. Они также обсудили потребности украинской армии.

видео дня

Также президент поблагодарил украинских военных, которые продолжают устойчиво стоять и защищать украинские земли в направлении Бахмута.

"Я благодарю каждого и каждого, кто делает все, чтобы потери врага там росли! А особая благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Константина Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и знаменитой 93-й отдельной механизированной бригаді "Холодный Яр", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот из видео

Весеннее контрнаступление ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

Бывший советник Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович считает, что ВСУ могут понести большие потери во время контрнаступления. Это может произойти в случае, если Запад не передаст Украине дальнобойные ракеты.

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