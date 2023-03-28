Хотел жениться на любимой после победы: оккупанты жестоко убили украинского чемпиона

Украинского военного Виктора Боржиевского убил российский снайпер.

На Донбассе погиб украинский военный Виктор Боржиевский / коллаж фото Facebook / Виктор Боржиевский, ХОЦТКУМ

Российский снайпер убил многократного чемпиона Украины по туризму Виктора Боржиевского. 36-летний украинский защитник погиб 17 марта в Луганской области. Об этом сообщает ТРК К-П.

Виктор пошел добровольцем на фронт в первые дни полномасштабного вторжения. Он был наводчиком мотопехотной роты. Мужчина героически защищал Северодонецк и Лисичанск. Боржиевский несколько раз был ранен и раз за разом возвращался на поле боя, чтобы защищать нашу землю.

17 марта российский снайпер попал пулей в тело Виктора Боржиевского. Тогда он был еще жив, хоть и тяжело ранен. Его пытались спасти побратимы, однако вражеская пуля настигла и их - все погибли. Тогда снайпер выстрелил в Виктора во второй раз. Этот выстрел стал смертельным.

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Что известно о Викторе Боржиевском

Виктор Боржиевский до начала полномасштабного вторжения России в Украину не был военным. Он был воспитанником Каменец-Подольской станции юных туристов и успешно выступал в составе городской команды. Виктор постоянно участвовал в турнирах и всеукраинских соревнованиях и 5 раз боролся за звание чемпиона Украины.

Он входил в состав главной судейской коллегии областных чемпионатов для ученической и студенческой молодежи и был судьей II категории.

"Очень классный человек. В Камянце был в команде "Вертикаль". И сейчас почти вся команда - мастера и кандидаты в мастера спорта по туризму, альпинизму, служат и защищают нашу страну", - сказал тренер Юрий Загоруйко.

Виктор учился в местном колледже строительства, архитектуры и дизайна, где его помнят как одного из лучших выпускников.

У украинского защитника осталась любимая девушка, на которой он мечтал жениться после победы.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт, воин собирался вернуться на родину и снова служить в Войске Польском, а приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам.

Напомним, на угледарском направлении погиб украинский актер, юморист, участник проекта Лига смеха Роман Иваненко. Защитник Украины получил тяжелое ранение и попал к оккупантам в плен, но без надлежащей медицинской помощи умер.

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