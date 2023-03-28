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Разобрали на детали: президент "Мотор Сичи" во время войны запретил передавать вертолет для ГУР

28 марта 2023, 12:27
Вячеслав Богуслаев приказал своим подчиненным разобрать вертолет на детали и уничтожить всю эксплуатационную документацию.
Разобрали на детали: президент 'Мотор Сичи' во время войны запретил передавать вертолет для ГУР
Богуслаев заблокировал передачу Украине вертолета Ми-2 / коллаж фото УНИАН

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев блокировал поставку вертолета Ми-2 украинской разведке. Этот вертолет был необходим для выполнения боевых задач на фронте. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Богуслаев даже приказал своим подчиненным разобрать вертолет на запчастии уничтожить всю эксплуатационную документацию.

"Выполняя распоряжение чиновника, работники завода сняли лопасти и вывели из строя механизмы вертолета, которые отвечают за работу несущего винта", - говорится в сообщении.

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Правоохранители сообщили Богуслаеву дополнительно о подозрении по статье "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Дело Богуслаева

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Богуслаева 23 октября 2022 года. Его подозревают в причастности к продаже авиазапчастей к боевым вертолетам Российской Федерации Ка-52, Ми-8 и Ми-28. Торговля запчастями, утверждает следствие, продолжалась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 24 октября по подозрению в пособничестве России Богуслаева арестовали на два месяца. Расследовательский проект "схемы" сообщил, что с 2000 года Богуслаев имеет гражданство России.

Впоследствии были опубликованы телефонные разговоры, подтверждающие, что Богуслаев продавал России запчасти даже уже после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Ранее вспыхнул скандал после того, как акции украинской компании Мотор Сич были проданы китайским инвесторам за 250 млн долларов. После этого украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи.

Мотор Сич является одним из ведущих мировых предприятий по выпуску авиадвигателей. Компания занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

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