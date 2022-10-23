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СБУ задержала президента Мотор Сичи Богуслаева: журналист раскрыл детали

23 октября 2022, 00:16

Вместе с Вячеславом Богуслаевым был задержан и начальник Департамента внешнеэкономического сотрудничества Мотор Сичи.

богуслаев
Задержание В.Богуслаева / Telegram А.Цаплиенко

Департамент контрразведки совместно с главным следственным управлением СБУ задержал президента и владельца предприятия Мотор Сич Вячеслава Богуслаева.

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко. По его данным, его сейчас везут в Киев.

Богуслаева подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

"Те самые, которые в течение каждого из 240 дней войны наносили и наносят удары по украинским солдатам", - пояснил журналист.

Он уточнил, что схема снабжения оккупантов была многоступенчатой и работала через три страны:

  • Ближний Восток;
  • Европа;
  • Азия.

Цаплиенко добавил, что вместе с Богуслаевым был задержан и начальник Департамента внешнеэкономического сотрудничества Мотор Сичи.

СБУ задержала президента Мотор Сичи Богуслаева: журналист раскрыл детали
/ Telegram А.Цаплиенко

Дело Мотор Сичи

Напомним, ранее вспыхнул скандал после того, как акции украинской компании Мотор Сич были проданы китайским инвесторам за 250 млн долларов.

После этого украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене.

Газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хотел убедить руководство предприятия не заключать сделку.

В итоге президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи.

Мотор Сич является одним из ведущих мировых предприятий по выпуску авиадвигателей. Компания занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

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