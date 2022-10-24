Президент Мотор Сичи Богуслаев продавал РФ запчасти во время войны: опубликованы телефонные разговоры

СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с врагом / Коллаж скриншот, А. Цаплиенко

Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев работал на врага и поставлял двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам даже после полномасштабного вторжения. СБУ опубликовала подтверждение этого - телефонные разговоры с врагом.

Таким образом Богуслаев поддерживал войну и убийство украинцев. Он оправдывал российскую агрессию и говорил, что надеется на продолжение наступления на Украину.

"На днях сотрудники СБУ задержали чиновника и одного из работников авиапредприятия и объявили им о подозрении. Служба безопасности будет делать все, чтобы установить других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечь их к ответственности. Очищение Украины от предателей и коллаборантов продолжается", - говорится в сообщении.

Известно, что Богуслаев даже не обиделся на то, что российская ракета "Искандер" упала на территорию "Мотор Сичи".

"Искандер-М упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, мы все понимаем", - сказал Богуслаев собеседнику из РФ.

Доказательства по госизмене Богуслаева / скриншот

Он пытался отправить двигатели для вертолетов во время полномасштабной войны. Единственным вопросом, который его волновал, было то, через какую именно страну все это провернуть.

"Запчасти мы готовы к вам отправить. Только подумайте, через Хорватию или где там у вас была, Черногория? У вас где-то были хорошие концы. - У нас есть Хорватия, Казахстан или может даже Киргизия. - Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определите, как и через кого", - говорят Богуслаев и директор ЗАО "Двигатели Владимир Климов-Мотор Сич" (Москва) Анатолий Ситнов.

Доказательства по госизмене Богуслаева / скриншот

Богуслаев сам признался, что он десятками отправлял запчасти в РФ. Там даже приняли закон, запрещающий публиковать в СМИ информацию о поставках госзаказов. Это было сделано по просьбе именно президента Мотор Сичи, чтобы избежать дальнейших проблем.

Дело Мотор Сичи

Напомним, ранее вспыхнул скандал после того, как акции украинской компании Мотор Сич были проданы китайским инвесторам за 250 млн долларов.

После этого украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене.

Газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хотел убедить руководство предприятия не заключать сделку.

В итоге президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи.

22 октября стало известно о задержание президента и владельца Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в поставках двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Мотор Сич является одним из ведущих мировых предприятий по выпуску авиадвигателей. Компания занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

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