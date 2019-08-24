США пытаются заблокировать продажу Мотор-Сичи Китаю – СМИ

КНР стремится к производству тяжелых авиадвигателей / УНИАН

Возможная продажа украинской компании Мотор-Сич китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation является очередным шагом КНР по расширению своего военного потенциала, заявили в администрации президента США.

Как пишет The Wall Street Journal, на следующей неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Киев и планирует встречу с руководством Мотор-Сич.

"Мы поговорим с Украиной об амбициях Китая и о том, что мы видим в том, что Китай имеет в виду", - отмечает высокопоставленный чиновник администрации. "Это все является частью стратегии национальной безопасности и национально-оборонительной стратегии. Это стратегическая конкуренция с Китаем", - добавляет он.

Читайте такжеСБУ нагрянуло с обысками в "Мотор Сич"По данным американских чиновников и авиационных служб частного сектора, китайцы особенно хотят получить возможность производства тяжелых авиадвигателей, чему противостоит США.

Приобретение Мотор Сич будет способствовать наращиванию военных сил Китая, чему Вашингтон пытался препятствовать путям введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ обвинила Мотор Сич в финансировании боевиков.