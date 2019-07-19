СБУ обвинила Мотор Сич в финансировании боевиков

19 июля 2019, 15:12

По сведениям спецслужбы, в бюджет "ДНР" поступило более 32 млн рублей.

СБУ
СБУ подозревает должностных лиц Мотор Сич в финансировании боевиков / ssu.gov

В СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний Мотор Сич, которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица обособленного подразделения группы - Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украина, РФ и так называемой "Донецкой народной республики", говорится в пресс-центре СБУ.

"В результате сделки "Центральному республиканскому банку ДНР" поступали платежи Снежнянского машиностроительного завода в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что за 2015 год Снежнянский машиностроительный завод оплатил в бюджет "ДНР" более 32 млн российских рублей.

"Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемых "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", - уточнили в СБУ.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела Снежнянского машиностроительного завода в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Ранее СБУ нагрянула с обысками в "Мотор Сич".

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СБУ Мотор-Сич
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