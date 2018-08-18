Двигатель АИ-222 производства "Мотор Сич" / motorsich.com

Публикация информации о поставках украинских двигатели для китайских учебно-боевых самолетов JL-10 является "лоббированием интересов российских производителей", говорится в сообщении предприятия "Мотор Сич".

"Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей", — заявили на предприятии.

Отмечается, что подобные методы "имеют все признаки недобросовестной конкуренции".

Также подчеркивается, что если предприятие остановит продажу двигателей и другой военной техники Пекину, тогда аналогичные двигатели АИ-222 Китаю поставит Россия.

Из-за российской агрессии "Мотор Сич" лишилась традиционного рынка для сбыта своей продукции в России, и поэтому была вынуждена приложить усилия для расширения своих позиций на альтернативных рынках, в том числе рынке Китая, пишут "Факты".

В компании также заявили о недопустимости манипуляций и давления на "Мотор Сич" "в угоду военно-промышленного комплекса России". "Кто бы что ни говорил, Китай для Украины сегодня — стратегический партнер", — добавили на запорожском предприятии.

Напомним, в публикации The Washington Times сообщалось о том, что КНР получила на вооружение авианосец с 12 учебно-боевыми самолетами JL-10 c украинскими и российскими реактивными двигателями.