В США возмущены продажей украинских двигателей для истребителей Китая

Боевые самолеты в Китае летают с украинскими двигателями / novosti.dn.ua

Китайская армия получила на вооружение авианосец с 12 учебно-боевыми самолетами JL-10 c украинскими и российскими реактивными двигателями.

"Авиационные реактивные двигатели были главной слабостью авиационной промышленности Китая в течение по крайней мере десятилетия. Чтобы решить эту проблему, Китай купил как украинские, так и российские реактивные двигатели, чтобы задействовать свои боевые самолеты, безуспешно пытаясь изготовить копии двигателей самостоятельно", - сообщает The Washington Times, ссылаясь на свои источники.

По словам китайских официальных лиц, в планах – еще три таких "комплекта". Летчики будут использовать JL-10 для обучения сложной задаче посадки на авианосцы.

В США военные эксперты заявили, что Администрация президента Трампа должна оказать давление на Украину, чтобы остановить продажи двигателей и другой военной техники в Китай. По словам бывшего советника Комитета по иностранным делам Сената Уильяма Триплетта, украинцы помогают Китаю решать проблемы производства реактивных двигателей.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в планах страны создать к 2020 году новый, шестой род войск, которым станут военно-космические силы.