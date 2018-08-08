Администрация Трампа объявила дату начала новой войны

США и Китай продолжают экономическую войну.

США начинает новую войну – экономическую. И соперником Штатов станет еще одна сверхдержава – Китай.

23 августа американское правительство вводит 25-процентные пошлины на импорт из Поднебесной на общую стоимость 16 млрд долларов (впрочем, это оценка AP, по другим данным сумма достигает от 34 до 50 млрд долларов). Как уточняет издание, в списке обложенных новыми пошлинами товаров оказались промышленные продукты, в частности, паровые турбины.

Читайте такжеСША и Китай перевели торговую войну на новый уровень - ReutersРанее стало известно, что Китай намерен ввести ответные пошлины в отношении товаров из США из-за введенной Вашингтоном 25-процентной пошлины на ввоз китайских высокотехнологичных товаров в объеме 50 миллиардов долларов.

При этом Трамп пожаловался, что ответные пошлины Китая оказались "жестокими" и нанесли серьезный удар по фермерам. По его данным, Китай заработал 517 миллиардов долларов на США в прошлом году.

Как ранее сообщалось, действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.

Напомним, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз.