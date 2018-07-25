Трамп назвал ответные пошлины Китая "жестокими"

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ответные пошлины Китая оказались "жестокими" и нанесли серьезный удар по фермерам.

"Китай нацелился на наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, как способ заставить меня продолжать позволять им получать выгоду от США. Они жестоки в этом, это будет их неудавшейся попыткой. Мы были дружелюбными — до сих пор! Китай заработал 517 миллиардов долларов на нас в прошлом году!" — заявил Трамп в своем Twitter.

Ранее министерство сельского хозяйства США сообщило, что администрация Дональда Трампа выделит до 12 миллиардов долларов фермерам США, чтобы защитить их от последствий "торговой войны". План включает закупки излишков производства и прямую помощь фермерам, в особенности производителям сои. По заявлению министра сельского хозяйства Сонни Пердью, помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.

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Ранее стало известно, что Китай намерен ввести ответные пошлины в отношении товаров из США из-за введенной Вашингтоном 25-процентной пошлины на ввоз китайских высокотехнологичных товаров в объеме 50 миллиардов долларов.

Напомним, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз.

Как ранее сообщалось, действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.