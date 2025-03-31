Ранее Татьяне Овсиенко приписывали алкоголизм.

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Татьяна Овсиенко - как сейчас выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

Кратко:

Татьяна Овсиенко побывала на публичном мероприятии

Певица рассказала о личном

Российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, показала свое лицо.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, певица заявила, что имела некоторые проблемы со здоровьем, но внезапно она помолодела на лице в свои 58 лет.

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"Я страдала, конечно, не скрою. Кто-то думает пластику пойти сделать, кто-то еще что… Я такая трусиха в этом плане. Думаю, что буду стареть естественно. Какая есть, такая есть, все мое", — сказала предательница.

Татьяна Овсиенко показала свое лицо / фото: скрин видео

На одном из светских мероприятий Овсиенко призналась, что сейчас очень счастлива со своим избранником и слухи о том, что он поднимал на ее руку ложь.

"Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания к собственной персоне давно не наблюдала. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую", — сказала запроданка.

Татьяна Овсиенко не хочет делать уколы красоты / фото: скрин видео

Также она отметила, что ей не судилось стать мамой в отношениях с нынешним возлюбленным, хотя она этого очень хотела.

"Вы знаете, кто-то в карантин разводится, а кто-то ложится в роддом. У нас ни первого, ни второго не произошло, хотя ребеночка мы очень хотим. Мы верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь — взять ребеночка из детского дома. Пока думаем", — подытожила артистка.

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Кто такая Татьяна Овсиенко? Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

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