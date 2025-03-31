Как сделать чудодейственное удобрение из яичной скорлупы: несколько простых шагов

Ключевое:
- Почему яичная скорлупа должна быть у каждого садовода
- Как сделать мощное удобрение из обычной яичной скорлупы
Яичная скорлупа - природный источник кальция, который необходим для здорового роста растений. Его дефицит может вызвать развитие гнили на томатах, перцах, баклажанах и других овощах. Как отмечают эксперты Flowers Gardenia, скорлупа содержит не только кальций, но и полезные элементы, в частности магний, фосфор и калий, которые способствуют гармоничному развитию культур, пишет Главред.
Как сделать удобрение из яичной скорлупы?
Приготовить удобрение из яичной скорлупы можно очень просто:
- Использованные яйца тщательно промойте.
- Высушите скорлупу и храните в контейнере, пока не соберется достаточное количество.
- Чтобы избавиться от бактерий, скорлупу можно запечь в духовке (180°C, 20 мин) или хорошо высушить на солнце.
- Сделайте порошок с помощью ступки, кофемолки или скалки.
- Добавьте 2 ст. л. скорлупного порошка к 2 ст. л. уксуса. Реакция позволяет высвободить кальций в легкоусвояемой форме.
- Подождите 3 минуты, затем смешайте смесь с 2 л воды.
- Полейте растения, которые особенно нуждаются в кальции: томаты, перцы, баклажаны, а также шпинат и мангольд.
Дополнительные советы для лучшего результата:
- Измельченную скорлупу можно закладывать в почву перед посадкой - это улучшит ее структуру и плодородие.
- Скорлупа прекрасно работает как мульча, помогая бороться с вредителями, особенно слизнями.
- Для комплексной подкормки смешивайте порошок с компостом или золой.
Использование яичной скорлупы - это простой, экологичный и экономный способ улучшить состояние почвы и укрепить здоровье растений без лишних затрат.
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