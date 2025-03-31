Как сделать чудодейственное удобрение из яичной скорлупы: несколько простых шагов

Яичная скорлупа - натуральное удобрение, которое спасет ваши растения.

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Как скорлупа поможет вашему огороду / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему яичная скорлупа должна быть у каждого садовода

Как сделать мощное удобрение из обычной яичной скорлупы

Яичная скорлупа - природный источник кальция, который необходим для здорового роста растений. Его дефицит может вызвать развитие гнили на томатах, перцах, баклажанах и других овощах. Как отмечают эксперты Flowers Gardenia, скорлупа содержит не только кальций, но и полезные элементы, в частности магний, фосфор и калий, которые способствуют гармоничному развитию культур, пишет Главред.

Как сделать удобрение из яичной скорлупы?

Приготовить удобрение из яичной скорлупы можно очень просто:

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Использованные яйца тщательно промойте. Высушите скорлупу и храните в контейнере, пока не соберется достаточное количество. Чтобы избавиться от бактерий, скорлупу можно запечь в духовке (180°C, 20 мин) или хорошо высушить на солнце. Сделайте порошок с помощью ступки, кофемолки или скалки. Добавьте 2 ст. л. скорлупного порошка к 2 ст. л. уксуса. Реакция позволяет высвободить кальций в легкоусвояемой форме. Подождите 3 минуты, затем смешайте смесь с 2 л воды. Полейте растения, которые особенно нуждаются в кальции: томаты, перцы, баклажаны, а также шпинат и мангольд.

Дополнительные советы для лучшего результата:

Измельченную скорлупу можно закладывать в почву перед посадкой - это улучшит ее структуру и плодородие.

Скорлупа прекрасно работает как мульча, помогая бороться с вредителями, особенно слизнями.

Для комплексной подкормки смешивайте порошок с компостом или золой.

Использование яичной скорлупы - это простой, экологичный и экономный способ улучшить состояние почвы и укрепить здоровье растений без лишних затрат.

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