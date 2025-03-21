Вот, почему вазон не цветет и опадает: главная ошибка в уходе за орхидеей

Известный садовод раскрыл три ключа к уходу за орхидеей.

https://glavred.info/life/vot-pochemu-vazon-ne-cvetet-i-opadaet-glavnaya-oshibka-v-uhode-za-orhideey-10649174.html Ссылка скопирована

Что делать, если орхидея перестала цвести / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Как ухаживать за орхидеей, чтобы она цвела дольше

Какую воду нельзя использовать для полива орхидей

Орхидеи могут долго радовать своим цветением, но неправильный уход может быстро привести к потере цветов и даже гибели растения. В разговоре с Express.co.uk садовод Грэм Смит рассказал о распространенных ошибках, которые допускают владельцы орхидей, и поделился рекомендациями по уходу, пишет Главред.

Как правильно поливать орхидею?

"Чрезмерный полив является распространенным убийцей орхидей. Вы должны поливать орхидею только тогда, когда корни становятся серебристыми, а не когда они зеленые", - сказал Грэм.

видео дня

Чтобы контролировать состояние корней, эксперт рекомендует пересаживать орхидею в прозрачный горшок, поскольку в декоративных горшках невозможно определить, когда растению нужна вода.

Также важно обеспечить правильный дренаж.

"Убедитесь, что вода стекает со дна горшка, и не позволяйте орхидее стоять в воде", - говорит эксперт.

Еще один важный аспект ухода - качество воды.

"Водопроводная вода иногда может быть вредной для орхидей, поэтому лучше поливать их кипяченой или дождевой водой, когда это возможно", - пояснил садовник.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Главред - инфографика

Сколько света нужно орхидее?

Кроме правильного полива, орхидеи нуждаются в ярком, но непрямом солнечном свете, ведь прямые лучи могут обжечь листья. Растение также любит высокую влажность, поэтому эксперт советует регулярно опрыскивать листья теплой водой, избегая попадания на цветы.

Как заставить орхидею снова цвести?

Чтобы стимулировать повторное цветение, можно изменить температуру:

"Если орхидея не цветет, некоторые виды можно побудить к цветению, подвергая их воздействию более низкой температуры в течение нескольких ночей", - советует садовник.

Если же у вас орхидея-бабочка, после опадения цветов обрежьте стебель чуть выше видимого узла, чтобы спровоцировать появление нового цветоноса. Если же побег не появляется, а стебель стал соломенного цвета, его следует обрезать у основания.

Также эксперты указали на главный нюанс, почему пионы не цветут так, как ожидалось.

Больше новостей об уходе за цветами:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред