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Соседи будут завидовать вашей клумбе: когда и как сеять бархатцы в 2025 году

Марина Фурман
20 марта 2025, 17:33
85
Если правильно посеять бархатцы, то растения будут радовать своими цветами до октября, а возможно даже до первых заморозков.
бархатцы
Когда лучше всего сеять бархатцы на рассаду? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

  • Когда сеять бархатцы в 2025 году
  • Как правильно сажать цветы

Наверное, нет ни одного украинского двора, где бы не цвели бархатцы. Если правильно высеять цветы, то они будут радовать глаз вплоть до глубокой осени. Главред узнал, как и когда посадить бархатцы в 2025 году.

Портал Аграрии вместе пишет, что бархатцы можно сеять сначала на рассаду, а затем в открытый грунт, а можно сеять непосредственно в землю.

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Высев семян на рассаду

Если вы хотите получить пышные и цветущие растения, то следует сеять бархатцы сначала на рассаду. Лучшее время для посева семян - это апрель. Важно высеять растения на глубину 1-2 см в специальные контейнеры или ящики для рассады. Семена нужно хранить в теплом и светлом помещении.

Как только температура почвы прогреется до 15-18°C, можно пересаживать рассаду в открытый грунт. Это обычно происходит в мае - июне. Эксперты подчеркивают, что во время пересадки растения должны иметь уже 4-5 листочков, чтобы цветы могли адаптироваться к новым условиям.

Прямой посев в открытый грунт

Если нет времени и желания сеять семена на рассаду, можно сразу сажать бархатцы непосредственно в грунт. Обычно растения высаживают в мае, когда последние заморозки окончательно пройдут.

Семена высевают на глубину 1-2 см, оставляя между растениями расстояние около 20 см. Затем их следует присыпать немного землей и хорошо полить.

Позже растения следует регулярно поливать, также не забудьте подкормить удобрениями, чтобы они вас радовать своими цветами до октября, а возможно даже до первых заморозков.

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Что известно о сайте Аграрии вместе?

Аграрии вместе - портал, где публикуют различные советы для аграриев и садоводов. Например, сайт помогает аграриям принять решение в выборе сортов растений. Кроме того, можно найти информацию о различных удобрениях. Авторы также публикуют материалы с лайфхаками, которые помогают правильно высеять цветы или посадить картофель таким образом, чтобы увеличить урожай.

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