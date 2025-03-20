Соседи будут завидовать вашей клумбе: когда и как сеять бархатцы в 2025 году

Если правильно посеять бархатцы, то растения будут радовать своими цветами до октября, а возможно даже до первых заморозков.

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Когда лучше всего сеять бархатцы на рассаду? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Когда сеять бархатцы в 2025 году

Как правильно сажать цветы

Наверное, нет ни одного украинского двора, где бы не цвели бархатцы. Если правильно высеять цветы, то они будут радовать глаз вплоть до глубокой осени. Главред узнал, как и когда посадить бархатцы в 2025 году.

Портал Аграрии вместе пишет, что бархатцы можно сеять сначала на рассаду, а затем в открытый грунт, а можно сеять непосредственно в землю.

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Высев семян на рассаду

Если вы хотите получить пышные и цветущие растения, то следует сеять бархатцы сначала на рассаду. Лучшее время для посева семян - это апрель. Важно высеять растения на глубину 1-2 см в специальные контейнеры или ящики для рассады. Семена нужно хранить в теплом и светлом помещении.

Как только температура почвы прогреется до 15-18°C, можно пересаживать рассаду в открытый грунт. Это обычно происходит в мае - июне. Эксперты подчеркивают, что во время пересадки растения должны иметь уже 4-5 листочков, чтобы цветы могли адаптироваться к новым условиям.

Прямой посев в открытый грунт

Если нет времени и желания сеять семена на рассаду, можно сразу сажать бархатцы непосредственно в грунт. Обычно растения высаживают в мае, когда последние заморозки окончательно пройдут.

Семена высевают на глубину 1-2 см, оставляя между растениями расстояние около 20 см. Затем их следует присыпать немного землей и хорошо полить.

Позже растения следует регулярно поливать, также не забудьте подкормить удобрениями, чтобы они вас радовать своими цветами до октября, а возможно даже до первых заморозков.

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