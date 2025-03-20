Помидоры будут вкуснее, если посадить рядом одно растение: эксперты дали совет

По словам экспертов, существует одно растение, которое стоит выращивать рядом с помидорами, если вы хотите сделать их вкуснее.

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Какое растение посадить с помидорами, что они были вкуснее/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как сделать помидоры вкуснее

Какое растение нужно сажать рядом с помидорами, чтобы они были вкуснее

Помидоры могут стать лучше на вкус во время процесса выращивания, если сажать рядом с ними определенные "дружественные" к ним растения. Одним из таких растений является базилик, отмечают специалисты.

По словам специалистов, выращивание базилика рядом с помидорами придает последним лучший вкус. Поэтому тем, кто хочет этим летом получить спелые, вкусные помидоры со своего огорода, стоит посадить их в марте вместе с этим растением, пишет express.co.uk со ссылкой на экспертов.

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Отмечается, что общий участок почвы положительно влияет на оба растения, потому что между их корнями происходит здоровое взаимодействие.

Многие садоводы и повара утверждают, что базилик влияет на вкусовые свойства помидоров, хотя наука еще не выяснила, почему именно может возникнуть этот вкусовой феномен, когда эти два растения выращивают вместе, пишет издание.

Помидор и базилик - это два ингредиента, которые хорошо сочетаются. Многие виды пиццы включают помидоры и базилик в базовом соусе, как и многие блюда из пасты и других итальянских блюд.

Базилик не только помогает улучшить вкус помидоров, когда их выращивают вместе. Также он помогает защитить помидоры. Эксперты говорят, что сильный запах базилика также отпугивает некоторых вредителей от томатного растения. Как отметили в Simple Garden Life, сильный аромат базилика противоположный привлекательности для большинства насекомых, которые встречаются в садах.

Помидоры и базилик легко выращивать вместе, поскольку им нужны одинаковые условия для роста и развития. Однако это нужно делать правильно.

Опытные садоводы утверждают, что расстояние между растениями помидоров и базилика должно составлять около 30-45 см. Кроме того, нужно быть осторожными, чтобы не переувлажнить базилик, поскольку это может повлечь за собой загнивание корней. Оба растения должны получать от 6 до 8 часов прямого солнечного света в день, поэтому нужно сажать их таким образом, чтобы они получали этот свет.

Между тем такие цветущие растения, как магнолия, также хорошо растут с помидорами и базиликом и отпугивают вредителей.

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