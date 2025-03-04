Растения будут пышными и крепкими: как укрепить тонкую рассаду помидоров и не только

Простое средство, которое можно очень быстро приготовить у себя дома, укрепит рассаду и сделает растения здоровее.

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Как укрепить тонкую рассаду помидоров/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

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Почему рассада помидоров тонкая и длинная

Чем полить рассаду помидоров, чтобы она была толстая

Одной из причин, почему рассада помидоров тонкая и длинная, может быть недостаточное количество света, которое получает растение. Из-за этого рассада вытягивается, когда тянется к свету. Но бывают случаи, когда освещение достаточное, почва питательная и рыхлая, полив своевременный, а рассада все равно не растет. В таком случае поможет специальная подкормка, рассказал автор YouTube-канала "Полезное TV".

"Я бы даже сказал что это есть отличный натуральный стимулятор роста, который сможет приготовить каждый. Потому что, я думаю, у каждой хозяйки есть этот ингредиент, а именно свежие дрожжи", - отмечается в видео.

Для приготовления этой смеси для подкормки потребуются пол-литровая банка, наполненная теплой водой, и свежие дрожжи. Еще потребуется сахар. Только обязательно нужно придерживаться заданных пропорций.

"Это будет безопасная дозировка для рассады, и мы получим то что нам нужно - бурный рост. Для начала нам нужно отрезать 10 граммов дрожжей. Растворяем их в теплой воде. Теплая вода - это обязательно. Дрожжи быстро активизируются, а чтобы еще лучше они работали, добавляем в банку сахар. Для этого нам понадобится одна столовая ложка, без горки. Сахар - это питание для дрожжей, чтобы запустить процесс. Теперь тщательно перемешиваем. Затем даем дрожжам немного отстояться, около двух часов, до полного растворения в воде, и только тогда мы его применяем", - отметил автор видео.

Когда пройдет два часа, надо еще раз размешать раствор - это концентрат. Далее нужно взять трехлитровую банку, налить в нее 2,5 л теплой воды, добавить пол-литровую банку концентрата и тщательно перемешать.

"Все. Это готовый раствор для подкормки. А польза от этого стимулятора для вашей рассады в том, что благодаря дрожжевым бактериям и их жизнедеятельности возникает активность микроорганизмов в почве и происходит быстрая минерализация. Обычными словами - это переработка органики почвы, и при этом выделяется большое количество углекислоты, что приводит к быстрому усвоению растениями всех микро и макроэлементов, которые есть в вашей почве. Потому что они после этой подкормки становятся в доступной форме для растений", - объяснил автор видео.

Также он добавил, что эту подкормку обязательно нужно проводить до пикировки рассады. Подкармливать удобно шприцем по 5 мл под одно растение. Причем обязательно рассаду предварительно нужно полить, хотя бы немного. По сухой почве эту прикормку не стоит проводить, чтобы не нанести вред рассаде.

Этим стимулятором роста нужно подкармливать растения один раз до пикировки рассады и потом второй раз, через 7 дней после пикировки, когда рассада приживется в горшках на новом месте.

Также данная подкормка должна быть использована сразу после приготовления. Не нужно ее хранить, потому что она теряет свои свойства.

Такая подкормка подходит не только для томатов, а еще для перца, баклажанов и цветов. Можно ее также использовать и для другой рассады, которую вы выращиваете у себя.

Смотрите видео о том, как укрепить тонкую рассаду помидоров:

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Что известно о YouTube канале "Полезное TV"? YouTube канал "Полезное TV" - это канал на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

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