Как правильно обрезать малину весной: 2 важнейших действия должен сделать каждый садовод

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- Как правильно обрезать малину весной
- Какие ветки обрезать у малины
Чтобы малина дала хороший урожай, кустам нужно уделять особое внимание. Так, весной они нуждаются в обрезке и прореживании.
О том, как правильно обрезать малину весной, рассказали на YouTube-канале TV Ofis.
Авторы канала отмечают, что с малиной весной обязательно нужно провести два действия - обрезание вершков и прореживание.
"Мы обрезаем малину обязательно. Мы практиковали, стоит обрезать или нет. То практика показывает, что обрезать нужно обязательно. Прежде всего после этого ягоды становятся больше. Также после обрезки малина кустится и ягоды есть по всему побегу. Если же не обрезать вершки, то куст плодоносит только на вершках. Для чего собирать малину на вершках, если можно собирать малину практически на всем побеге", - отмечают авторы видео.
Обрезать нужно так, чтобы остался побег примерно 1 метр 60 сантиметров. Но можно немного варьировать эту высоту в зависимости от своего роста, говорят авторы видео. Также, если малина уже была 160 см, можно подрезать 10-15 сантиметров сверху, чтобы она тоже начала куститься.
"Когда вершки у малины срезаны, то урожайность в разы лучше. Проверено на собственном опыте. Малину обрезаем только весной, за неделю или две недели до ее распускания. Или в начале ее распускания, не позже", - говорится в видео.
Второе важное действие, которое нужно провести - прореживание побегов. На 1 метр рядка нужно оставлять 8-12 побегов. Вырезать в первую очередь маленькие побеги.
Смотрите видео о том, как правильно обрезать малину весной:
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