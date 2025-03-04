Как правильно обрезать малину весной: 2 важнейших действия должен сделать каждый садовод

Обрезка и прореживание малины очень важны, чтобы обеспечить обильный урожай с каждого куста.

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Как правильно обрезать малину весной/ коллаж: Главред, фото: unsplash

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Как правильно обрезать малину весной

Какие ветки обрезать у малины

Чтобы малина дала хороший урожай, кустам нужно уделять особое внимание. Так, весной они нуждаются в обрезке и прореживании.

О том, как правильно обрезать малину весной, рассказали на YouTube-канале TV Ofis.

Авторы канала отмечают, что с малиной весной обязательно нужно провести два действия - обрезание вершков и прореживание.

"Мы обрезаем малину обязательно. Мы практиковали, стоит обрезать или нет. То практика показывает, что обрезать нужно обязательно. Прежде всего после этого ягоды становятся больше. Также после обрезки малина кустится и ягоды есть по всему побегу. Если же не обрезать вершки, то куст плодоносит только на вершках. Для чего собирать малину на вершках, если можно собирать малину практически на всем побеге", - отмечают авторы видео.

Обрезать нужно так, чтобы остался побег примерно 1 метр 60 сантиметров. Но можно немного варьировать эту высоту в зависимости от своего роста, говорят авторы видео. Также, если малина уже была 160 см, можно подрезать 10-15 сантиметров сверху, чтобы она тоже начала куститься.

"Когда вершки у малины срезаны, то урожайность в разы лучше. Проверено на собственном опыте. Малину обрезаем только весной, за неделю или две недели до ее распускания. Или в начале ее распускания, не позже", - говорится в видео.

Второе важное действие, которое нужно провести - прореживание побегов. На 1 метр рядка нужно оставлять 8-12 побегов. Вырезать в первую очередь маленькие побеги.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать малину весной:

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