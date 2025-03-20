Не поверите своим глазам: зачем садоводы посыпают траву кофейной гущей

Газоны будут расти густыми и зелеными, если их подкормить одним секретным продуктом.

https://glavred.info/sad-ogorod/ne-poverite-svoim-glazam-zachem-sadovody-posypayut-travu-kofeynoy-gushchey-10648880.html Ссылка скопирована

Чем подкормить траву весной? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем посыпать траву кофейной гущей

Чем полезна гуща для газона

Если ваша трава после зимы выглядит желтой и пятнистой, скорее всего, ей не хватает питательных веществ. Чтобы подпитать газон, не нужно тратить деньги на магазинные удобрения. Главред выяснил, для того, чтобы "обеспечить" траву всеми необходимыми полезными веществами, понадобится продукт, который уже есть у вас на кухне.

Известно, что для оптимального роста газона нужны три основных питательных вещества: калий, фосфор и азот. Третий компонент помогает стимулировать рост, благодаря которому вы получите густую и зеленую траву, передает Express.co.uk.

видео дня

Эксперты по уходу за газонами рассказали, чтобы насытить траву естественным азотом, понадобится только кофейная гуща.

"Кофе не только может взбодрить нас утром, он также может оживить наши газоны. Для нас это кофеин, который творит магию. Для вашего газона - минералы, которые содержит кофе: азот и фосфор", - рассказали специалисты.

Кофейная гуща не только стимулирует рост травы, но и помогает улучшить дренаж почвы, благодаря чему вода может проникать глубже в землю. Кроме того, органический продукт также остановит рост мха на газоне.

Как применить кофейную гущу на газоне

Все, что вам нужно сделать, это собрать использованную кофейную гущу из кофеварки.

Далее необходимо высыпать продукт на противень и оставить высыхать на сутки.

Когда кофейная гуща высохнет, вы можете смешать ее с компостом или рассыпать тонким слоем на газоне. Вам понадобится всего одна чашка кофейной гущи на квадратный метр газона. Эту процедуру рекомендуется проводить раз в год, весной.

В то же время эксперты призывают не разбрасывать кофейную гущу слишком густо. Если продукта будет слишком много, трава не сможет получать другие необходимые для нее питательные вещества.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред