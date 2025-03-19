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Растения, которые нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями – список

Виталий Кирсанов
19 марта 2025, 19:14
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Совместные посадки – это метод выращивания растений рядом друг с другом для их взаимной пользы.
Растения
7 растений, которые не следует выращивать с фруктовыми деревьями / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "ХИТСАД ТВ"

Вы узнаете:

  • Список растений, которые нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями
  • Как правильно сажать фруктовые деревья

Несмотря на то, что молодым фруктовым деревьям может потребоваться несколько лет, чтобы созреть и начать плодоносить, правильные условия выращивания помогут ускорить этот процесс. Достаточное количество солнечного света, хорошо дренированная почва, удобрения и подходящая температура – все это важно. Однако эксперты рекомендуют не забывать о "совместных посадках". О том, какие растения нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями, пишет Главред со ссылкой на Martha Stewart.

Автор Youtube-канала "ХИТСАД ТВ" также рассказала про правильное соседство плодовых растений.

Совместные посадки – это метод выращивания растений рядом друг с другом для их взаимной пользы. Некоторые растения отпугивают вредителей, привлекают опылителей и подавляют рост сорняков, способствуя здоровью фруктовых деревьев. Однако есть и такие, которые лучше держать подальше.

Можжевельник

Не сажайте можжевельник рядом с фруктовыми деревьями, так как они являются переносчиками так называемой ржавчины яблони.

"Споры этой болезни попадают на ближайшие фруктовые деревья, вызывая появление оранжевых пятен на плодах, делая их непригодными для употребления," – говорит эксперт по садоводству Эдриенн Ретлинг.

Споры также поражают листья. Если зараженные листья опадут и перезимуют в почве, болезнь проявится снова в следующем сезоне.

Гардения

Красивые и ароматные гардении могут пострадать, если рядом растут фруктовые деревья.

"Некоторые фрукты остаются несобранными во время урожая. Когда они гниют, выделяется этанол. Цветки гардении очень чувствительны к этанолу – они мгновенно буреют и опадают", – объясняет Ретлинг.

Грецкий орех

Грецкий орех редко сажают в домашних садах – и на то, конечно же, есть веские причины. Дело в том, что эти деревья вырастают очень большими, а их корни широко распространяются. Кроме того, большинство частей грецкого ореха выделяют токсины, вредные для плодовых деревьев, особенно для яблонь.

Мята

Мята - очень инвазивная трава для выращивания, поэтому ее лучше выращивать в контейнерах, а не в земле. Ее корни образуют густую массу, которая может затмить корни плодовых деревьев.

Если посадить мяту в грунт, она быстро выйдет из-под контроля и удалить ее будет невероятно трудно.

Корнеплоды

Не сажайте корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, рядом с фруктовыми деревьями. Более крупные корнеплоды могут вытеснить корни фруктовых деревьев, а также нарушить почву. Слишком сильное нарушение почвы подавляет рост и созревание фруктовых деревьев, особенно яблонь или вишен.

Декоративные травы

Многие декоративные злаки обладают глубокой корневой системой, что делает их конкурентами для фруктовых деревьев в борьбе за воду и питательные вещества.

"Злаки привлекают насекомых и мелких животных, которые могут добраться до ваших плодов раньше, чем вы их соберете", – заявляет Дэймон Абди из исследовательской станции при Университете штата Луизиана.

Если рядом с садом растут декоративные злаки, убедитесь, что они не представляют угрозы для урожая.

Газонная трава

Газонная трава, если растет вплотную к фруктовым деревьям, тоже конкурирует с ними за влагу и питательные вещества.

Опытные садоводы рекомендуют оставлять чистую, мульчированную зону. Ведь органическая мульча (щепа, солома и т. д.) подавляет сорняки, сохраняет влажность почвы и постепенно обогащает ее органическими веществами.Главное не укладывайте мульчу вплотную к стволу дерева – это может привести к развитию болезней и ухудшению его здоровья.

Смотрите видео про правильное соседство плодовых растений:

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