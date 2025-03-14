Результат удивит опытных садоводов: как посеять газонную траву на старую

Можно ли семена газона просто посыпать сверху - как правильно можно обновить старый газон.

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Как правильно подсеять траву на старый газон / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Counselling

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Оптимальное время для посева газонных трав

Как правильно посадить газонную траву

Если перед вами стоит выбор газонной травы, важно учитывать условия на участке и цель выращивания. Для домашнего использования предпочтительнее выбирать неприхотливые многолетние растения.

Важно помнить, что начинать следует с очистки участка от мусора, пней и кустарников. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Оптимальное время для посева газонных трав

Не секрет, что газонные травы лучше всего прорастают при высокой влажности. Поэтому посев рекомендуется проводить весной или осенью, когда температура почвы превышает +8–10 градусов.

Важно помнить, что посев газонной травы на старый участок рекомендуется при повреждении не более 40% газона. Если площадь проплешин превышает этот показатель, лучше пересевать полностью, а заранее нужно выявить и устранить причины появления проплешин, чтобы результат оправдал затраченные усилия.

/ Главред

Как правильно посадить газонную траву

Начинайте с того, что скосите траву, удалите сорняки и соберите мусор с помощью граблей. Затем хорошо увлажните почву, чтобы она равномерно пропиталась водой. После этого внесите азотные удобрения, которые ускорят рост новой травы и появление всходов.

Если перед вами участок с полностью оголенной почвой – снимите верхний слой толщиной около 5 см, а затем разрыхлите грунт на глубину 15-20 см. Семена подсеиваются внахлест на границу с уже существующим газоном, чтобы избежать появления четких разделений. Сверху семена присыпьте снятым ранее слоем земли и тщательно полейте.

В дальнейшем необходимо проводить ежедневный полив в течение 1-2 недель до появления всходов и укрепления травы.

Как правильно можно обновить старый газон

Перед началом работы обработайте участок от болезней, подстригите траву, оцените масштаб повреждений и обязательно удалите сорняки.

Пройдитесь по газону газонокосилкой и слегка прорежьте почву культиватором на глубину 5–10 мм, чтобы создать небольшие отверстия для посева семян.

Обильно полейте газон, следя за равномерным увлажнением участка. После этого внесите азотные удобрения, чтобы ускорить рост травы.

Семена можно рассыпать вручную или с использованием сеялки — как центробежной, так и со скарификатором.

После завершения посева поливайте газон ежедневно: либо утром до 10 часов, либо вечером после 18 часов. В течение первой или двух недель, пока трава не взойдет и не укрепится, избегайте хождения по газону людей и животных.

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