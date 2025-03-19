Найдется на кухне у каждого: чем удобрять орхидеи в домашних условиях

Не обязательно искать специальные средства, если вы не знаете, чем удобрить орхидею. Нужные ингредиенты найдутся дома.

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Какая самая лучшая подкормка для орхидей / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие продукты подойдут для удобрения орхидеи

Что сделать, чтобы орхидея пышно цвела

Орхидеи - очень красивые, но в то же время капризные растения, которые нуждаются в особом уходе. Важно знать, какая подкормка лучше всего подходит для орхидей, чтобы растение радовало роскошным цветением.

Главред узнал, что не обязательно удобрять орхидеи специальными средствами из магазина. На Reddit пользователи поделились действенными советами, чем поливать орхидеи для пышного цветения и какие ингредиенты для подкормки этого растения можно почти всегда найти у себя на кухне.

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Среди самых эффективных натуральных удобрений является банановая кожура. Дело в том, что в ней содержится калий, магний и фосфор. Чтобы удобрить орхидею нужно отварить кожуру от банана и использовать полученную воду для полива растения раз в 2 недели.

Другими хорошими вариантами удобрения для орхидеи являются:

Яичная скорлупа . Этот источник кальция нужно измельчить и добавить в почву.

. Этот источник кальция нужно измельчить и добавить в почву. Медовая вода .1 чайную ложку межу нужно развести в 1 литре воды и использовать для опрыскивания.

.1 чайную ложку межу нужно развести в 1 литре воды и использовать для опрыскивания. Картофельный отвар . 2-3 картофелины нужно очистить и отварить в 1 литре воды в течение 20 минут, после чего полученным отваром можно поливать растение.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

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