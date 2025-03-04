Волшебная жидкость для орхидей: как и зачем применять кокосовую воду

Кокосовая вода используется для растений с 1940 года. В чем же ее польза?

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Кокосовая вода для орхидей - как применять и в чем польза / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В чем польза кокосовой воды для орхидей

Как применять раствор

Кокосовая шелуха часто используется в качестве субстрата для орхидей, но мало кто знает о пользе кокосовой воды для этих роскошных тропических цветов.

Ранее Главред писал, какое удобрение поможет вернуть цветение орхидей. Детальнее читайте в материале: Будет пышно цвести круглый год: как сделать так, чтобы орхидея выпустила цветонос.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как использовать кокосовую воду в качестве стимулятора для ускорения роста листьев, корней и цветоносов орхидеи.

Чем полезна кокосовая вода для орхидей

Кокосовая вода используется в питательных средах для выращивания культуры тканей и растений с 1940 года, и многие недавние научные публикации подтвердили её влияние на стимуляцию, дифференцировку и пролиферацию клеток у самых разных орхидей. Если говорить проще, то кокосовая вода помогает молодым орхидеям расти.

Свежие кокосы или кокосовую воду в чистом виде без добавок и консервантов можно легко найти в магазинах или онлайн.

"Добыть кокосовую воду из кокоса очень достаточно просто. Нужно найти один мягкий темный круг сверху и раскрыть его ножом. Именно через это отверстие и прорастает кокос, поэтому он остается мягким, так что мы можем открыть его именно здесь", - рассказала флорист.

Существует несколько способов удобрения орхидей кокосовой водой.

Первый способ. Нужно просто растворить кокосовую воду в пропорции 1 к 5, налить в пульверизатор, хорошо встряхнуть и нанести только на корни орхидей.

Такой кокосовый раствор можно использовать после обычного полива один-два раза в месяц.

Второй способ. В случае полива орхидей методом погружения, добавьте в жидкость немного кокосовой воды.

Третий способ применяется в том случае, если орхидея повреждена и проходит реабилитацию.

"Я просто беру орхидею и погружаю в раствор только корневые части всего на 20-30 секунд. Я не могу использовать пульверизатор, потому что корневая система таких орхидей обычно недоразвита. И даже небольшое количество сахара, попадая на листья или моноподиальный стебель, может стимулировать рост грибков или бактерий", - объяснила флорист.

После использования кокосовой воды весь оставшийся раствор выбрасывают, поскольку его брожение начинается очень быстро.Таким образом, для удобрения орхидей кокосовой водой всегда нужно использовать свежий раствор.

Каким орхидеям поможет кокосовая вода

В кокосовой воде содержится калий, магний, фосфор, кальций, марганец, железо, цинк. Эти элементы особенно важны для больных орхидей с желтыми листьями или орхидей без листьев.

Также кокосовая вода ускорит выздоровление растения, улучшит здоровый фотосинтез, формирование клеточных стенок мембран, газообмена и так далее.

Смотрите видео - Как применять кокосовую воду для орхидей:

Ранее Главред писал, что орхидеи могут иметь различные оттенки - белый, розовый, фиолетовый и желтый, но голубой цвет является результатом искусственного окрашивания. Как сделать голубую орхидею за две минуты - флорист раскрыла секрет.

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Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

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