Будет пышно цвести круглый год: как сделать так, чтобы орхидея выпустила цветонос

Как разбудить орхидею к цветению зимой и чтобы круглый год растение выглядело хорошо - опытные флористы рассказали детали.

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Почему орхидея не дает цветоносы / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Как правильно выбрать субстрат для орхидей

Что будет, если залить орхидею водой

Какое удобрение поможет вернуть цветение

Что не хватает орхидее для цветения и какие причины ее гибели могут быть - Главред собрал полезные советы от опытных флористов. Специалисты рассказали, что орхидея - это капризное тропическое растение и может не цвести в домашних условиях по естественным причинам. Орхидея может находиться в состоянии покоя или, наоборот, активно наращивать листья, тогда сил на цветение у нее не хватает.

Также может быть и другая причина - вместо цветочной стрелки из почки может появиться детеныш орхидеи. Известно, что новое растение может вырасти не только на стебле, но и на цветоносе вместо бутона.

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Почему орхидея не дает цветоносы

Обычно из-за ошибок в уходе за орхидеями они могут потерять свои цветы и здоровый вид. Владельцам таких экзотических растений стоит привыкнуть к требованиям и особенностям ухода за орхидеями, ведь они существенно отличаются от привычных культур. Причинами отсутствия цветов могут быть следующие:

Растение может страдать из-за неправильного температурного режима. Лучше всего для орхидеи подходит комнатная температура воздуха. Зимой же у растений наступает период покоя и им нужна относительная прохлада - около +17 градусов.

Если вы будете неправильно поливать растение, то это значительно ослабит его. Излишняя влага повлечет за собой гибель цветка. Однако, недостаток влаги не менее опасен, но орхидея также не будет иметь сил на цветение.

Из-за неправильной и недостаточной подкормки орхидея может иметь проблемы. Для капризного растения не подойдут обычные палочки или гранулы. Для орхидей лучше выбрать подкормку только жидкими составами по листу или во время полива.

Для орхидеи важно иметь правильное освещение, ведь достаточное количество солнечного света - залог регулярного и пышного цветения орхидеи. Помните, что категорически нельзя выставлять растение под прямое солнце, вместо этого лучше выбрать яркий, но рассеянный свет.

Из-за неподходящего субстрата, орхидеи могут ухудшить свое состояние. Поэтому важно выбирать для растения правильный грунт. Флористы рекомендуют, что лучше всего для этого подойдут мох и сосновая кора.

Чем можно полить орхидею, чтобы она цвела

Опытные хозяйки советуют приготовить домашнюю подкормку. Стоит взять для полива воду, которая уже отстоялась 24 часа и добавить 10 капель сока лимона и 2 столовые ложки меда. Эту смесь следует тщательно перемешать, чтобы все растворилось. Затем этим раствором нужно поливать орхидею, если горшков с цветами несколько, то стоит разделить по 8 столовых ложек подкормки на каждый горшок.

Флористы также рекомендуют, что можно также приобрести специальные удобрения для орхидей в магазине, чтобы усилить эффект. Смесь на основе фосфора и калия поспособствует хорошему цветению орхидеи, а также поможет появлению почек. Эти удобрения также гарантируют образование здоровых и крепких цветков.

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