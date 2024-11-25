Важное правило этикета: какое количество цветов дарить нельзя - точный ответ

Сколько цветов дарить, чтобы вызвать радость, а не разочарование? Ответ зависит от конкретного повода.

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Сколько цветов стоит дарить и что означает количество / depositphotos.com/ua, unsplash.com

Что говорят флористы:

Почему четное количество цветов - не лучшее решение

Какие бутоны можно дарить даже по отдельности

Флористика - это тонкое искусство, где важна каждая деталь. Одним из ключевых моментов является количество цветов в букете, ведь оно может повлиять на общее впечатление.

Для небольших событий или знакомых часто выбирают букеты с несколькими цветами. В более торжественных случаях количество цветов подбирают, учитывая символику чисел или значимость события, объясняет Главред со ссылкой на lorashen.ua.

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Сколько цветов должно быть в букете?

Количество цветов в букете часто ассоциируется с символическим значением чисел:

один цветок - знак внимания или комплимент;

- знак внимания или комплимент; три цветка - выражение уважения;

- выражение уважения; пять цветов - символ любви;

- символ любви; семь цветов - преданность;

- преданность; девять цветков - восхищение;

- восхищение; одиннадцать цветков - единение сердец;

- единение сердец; пятнадцать цветков - прощение;

- прощение; семнадцать цветков - пожелание счастья и благополучия.

На особые даты, такие как юбилеи или свадьбы, дарят букеты из 13 или 19 цветов. Композиции из более чем 21 цветка предназначены для очень близких людей.

"Количество цветов также зависит от их типа. Если вы выбираете растения с пышными бутонами и массивными стеблями, в букете будет меньше цветов. Крупные цветы создают эффект пышности даже в небольшом количестве. Если добавить слишком много, композиция станет громоздкой и неудобной", - говорят эксперты.

Стоит указать, что крупные бутоны можно дарить даже отдельно. Это касается таких цветов, как:

подсолнухи;

гортензии;

розы;

герберы.

Для знакомых или малознакомых людей обычно хватает букета из 3-5 цветков. Чтобы придать ему объема, можно добавить зелень. Выбор также зависит от финансовых возможностей: даже небольшой букет может стать приятным подарком, если в него вложена душа.

Почему не стоит дарить четное количество цветов?

"Согласно славянским традициям, четное количество цветов ассоциируется с завершением жизненного цикла, поэтому такие букеты приносят на похороны или к памятникам. Нечетное количество, наоборот, символизирует жизнь, долголетие и бесконечность. Поэтому дарить четное количество цветов на праздник или любимому человеку считается дурным тоном", - говорят эксперты.

Следуя этим рекомендациям, можно сделать подарок, который не только хорошо выглядит, но и приносит радость.

Более того, есть некоторые вещи, которые лучше вообще не дарить. Эксперты озвучили, каких подарков стоит избегать, согласно этикету.

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Как выбрать вазу для разных цветов Для небольших цветов с короткими стеблями подойдут вазы подходящего размера или даже бокалы. Вазы с широким горлышком предназначены для целых охапок цветов, тогда как 1-3 соцветия могут выглядеть здесь несколько потерянно. Используйте сосуды с утяжеленным дном - такие сложно опрокинуть, даже если внутри большой букет. Если вы предпочитаете оставить лишь одну универсальную вазу, то стоит выбрать средних размеров сосуд с широким основанием, сужением в середине и узким горлышком в форме бутона. В такой вазе прекрасно смотрятся как отдельные цветы, так и букеты, включая те, что с короткими стеблями.

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