Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Важное правило этикета: какое количество цветов дарить нельзя - точный ответ

Даяна Швец
25 ноября 2024, 21:29
90
Сколько цветов дарить, чтобы вызвать радость, а не разочарование? Ответ зависит от конкретного повода.
Влюбленная пара, букет цветов
Сколько цветов стоит дарить и что означает количество / depositphotos.com/ua, unsplash.com

Что говорят флористы:

  • Почему четное количество цветов - не лучшее решение
  • Какие бутоны можно дарить даже по отдельности

Флористика - это тонкое искусство, где важна каждая деталь. Одним из ключевых моментов является количество цветов в букете, ведь оно может повлиять на общее впечатление.

Для небольших событий или знакомых часто выбирают букеты с несколькими цветами. В более торжественных случаях количество цветов подбирают, учитывая символику чисел или значимость события, объясняет Главред со ссылкой на lorashen.ua.

видео дня

Сколько цветов должно быть в букете?

Количество цветов в букете часто ассоциируется с символическим значением чисел:

  • один цветок - знак внимания или комплимент;
  • три цветка - выражение уважения;
  • пять цветов - символ любви;
  • семь цветов - преданность;
  • девять цветков - восхищение;
  • одиннадцать цветков - единение сердец;
  • пятнадцать цветков - прощение;
  • семнадцать цветков - пожелание счастья и благополучия.

На особые даты, такие как юбилеи или свадьбы, дарят букеты из 13 или 19 цветов. Композиции из более чем 21 цветка предназначены для очень близких людей.

"Количество цветов также зависит от их типа. Если вы выбираете растения с пышными бутонами и массивными стеблями, в букете будет меньше цветов. Крупные цветы создают эффект пышности даже в небольшом количестве. Если добавить слишком много, композиция станет громоздкой и неудобной", - говорят эксперты.

Стоит указать, что крупные бутоны можно дарить даже отдельно. Это касается таких цветов, как:

  • подсолнухи;
  • гортензии;
  • розы;
  • герберы.

Для знакомых или малознакомых людей обычно хватает букета из 3-5 цветков. Чтобы придать ему объема, можно добавить зелень. Выбор также зависит от финансовых возможностей: даже небольшой букет может стать приятным подарком, если в него вложена душа.

Почему не стоит дарить четное количество цветов?

"Согласно славянским традициям, четное количество цветов ассоциируется с завершением жизненного цикла, поэтому такие букеты приносят на похороны или к памятникам. Нечетное количество, наоборот, символизирует жизнь, долголетие и бесконечность. Поэтому дарить четное количество цветов на праздник или любимому человеку считается дурным тоном", - говорят эксперты.

Следуя этим рекомендациям, можно сделать подарок, который не только хорошо выглядит, но и приносит радость.

Более того, есть некоторые вещи, которые лучше вообще не дарить. Эксперты озвучили, каких подарков стоит избегать, согласно этикету.

Читайте также:

Как выбрать вазу для разных цветов

Для небольших цветов с короткими стеблями подойдут вазы подходящего размера или даже бокалы. Вазы с широким горлышком предназначены для целых охапок цветов, тогда как 1-3 соцветия могут выглядеть здесь несколько потерянно. Используйте сосуды с утяжеленным дном - такие сложно опрокинуть, даже если внутри большой букет. Если вы предпочитаете оставить лишь одну универсальную вазу, то стоит выбрать средних размеров сосуд с широким основанием, сужением в середине и узким горлышком в форме бутона. В такой вазе прекрасно смотрятся как отдельные цветы, так и букеты, включая те, что с короткими стеблями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы интересные новости правила этикета
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удары ATACMS по РФ и превентивная атака НАТО: главные новости Украины (дайджест)

Удары ATACMS по РФ и превентивная атака НАТО: главные новости Украины (дайджест)

22:03Украина
В Белом доме официально изменили политику в отношении ударов по РФ: что известно

В Белом доме официально изменили политику в отношении ударов по РФ: что известно

21:13Украина
"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

21:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

Последние новости

22:03

Удары ATACMS по РФ и превентивная атака НАТО: главные новости Украины (дайджест)

21:54

Бывший муж Ани Лорак показал свою новую спутницу - как она выглядит

21:41

Интересная игра спецслужб: ATACMS могут бить не только по Курщине - СнегиревВидео

21:29

Важное правило этикета: какое количество цветов дарить нельзя - точный ответ

21:28

"Из-за их безопасности": Елена Зеленская призналась, где находятся ее дети

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
21:20

Большинство даже не догадывается: можно ли вернуть товар без чека

21:13

В Белом доме официально изменили политику в отношении ударов по РФ: что известно

21:02

"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

20:39

В обменниках изменится курс доллара: чего ждать украинцам до 1 декабря

Реклама
20:36

Сомелье назвал идеальную закуску для коньяка: что известно о золотом правиле "3К"

20:34

"Гнобили меня": дочь предательницы Ани Лорак публично рассказала жуткую правду

20:18

Готовим дом к зиме: какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами

19:47

Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

19:44

Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

19:43

НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

19:33

В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

19:26

Что сделать, чтобы кот не лез на елку: эксперты поделились легким решением

19:13

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мостуВидео

19:11

Бактерии и запах исчезнут мгновенно: 5 способов очистить одежду из секонд-хенда

19:10

Донецкую область оккупанты "закроют" до зимимнение

Реклама
19:06

Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 26 ноябряФото

19:03

Почему некоторые люди завешивают зеркала ночью: эксперты объяснили древнее верование

19:01

ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр

18:50

Требовали деньги на блокпостах: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦКФото

18:44

"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского

18:32

Настоящее чудо для сада: что можно сделать из использованной чайной заварки

18:15

Удар по западной поддержке: над Украиной нависла угроза из Румынии - Sky News

17:54

"Армия РФ сильно изменилась": топ-генерал НАТО выступил с громким заявлением

17:53

Потеряют ли бронь трудоустроенные после 18 мая: в Минэкономики ответили

17:51

От календаря до кактуса: неожиданные вещи, которые могут принести неудачу в дом

17:39

"США давят и на РФ, и на Украину": Снегирев сказал, как может завершиться войнаВидео

17:35

Придет несчастье: что нельзя делать 26 ноября - приметы

17:18

Соратница активиста Шабунина поддержала закон, чтобы коррупционеры избежали конфискации имущества – СМИ

17:14

Может навлечь беду: почему нельзя считать купола церкви

17:13

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024: когда лучше подстричься

17:05

Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ: раскрыты новые деталиВидео

16:53

Как сделать так, чтобы обувь не промокала: полезные советы для зимней поры

16:43

9 вещей, которые нельзя дарить: каких подарков стоит избегать, согласно этикетуВидео

16:36

США умывают руки: почему Байден разрешил Украине бить ATACMS по РФ - Снегирев

16:33

Лунный календарь на декабрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Реклама
16:15

В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст: нардепы подали законопроект

15:56

"Есть только один выход": когда состоятся выборы в Украине и при чем здесь Трамп

15:27

Кое-что обойдется вдвое дороже: как изменились цены на продукты за неделю

15:26

Кремль готовит ответ на удары ракетами ATACMS: эксперт предупредил об опасности

15:19

Елка уже не в моде: какими растениями можно заменить традиционное новогоднее дерево

15:14

Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

15:13

"Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы

14:45

Любовный гороскоп на декабрь 2024: кому зима устроит встряску

14:30

Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

14:21

Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять