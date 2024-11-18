Какой цвет в одежде молодит после 50: стилисты дали неожиданный ответ

Какие цвета в одежде делают моложе старших женщин рассказали профессионалы и поделились советами.

https://glavred.info/fashion/kakoy-cvet-v-odezhde-molodit-posle-50-stilisty-dali-neozhidannyy-otvet-10615442.html Ссылка скопирована

Какой цвет одежды выглядит богато и уместно после 50 лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что носить, чтобы выглядеть моложе 50 лет

Какие цвета хорошо подчеркнут внешность в старшем возрасте

С годами наша внешность меняется, и это влияет на то, как на нас смотрятся разные цвета. Достигнув возраста 50 лет и более, многие замечают, что их гардероб становится менее ярким и более сдержанным. Однако это вовсе не означает, что нужно избегать цветов.

Главред исследовал, какие цвета в одежде подходят женщинам за 50. Стоит понять, какие именно оттенки подчеркивают вашу естественную красоту, а стилисты в статье Best Life выделили шесть самых универсальных цветов, которые советуют включить в гардероб в зрелом возрасте.

видео дня

Темно-синий вместо черного

Черный часто становится слишком строгим для внешности с годами и становится не тем, какой цвет делает лицо моложе. Стилист Элизабет Косич отмечает, что темно-синий является прекрасной альтернативой.

Мягкий белый вместо ярко-белого

Ярко-белый может казаться слишком жестким для зрелой кожи. Консультант по стилю Кэрол Дэвидсон рекомендует отдать предпочтение мягкому белому, который подходит всем оттенкам кожи и выглядит универсально. Он также проще в уходе, чем чистый белый.

Малиново-красный для смелых акцентов

Для тех, кто хочет оставаться в тренде, малиново-красный - отличный выбор. Этот насыщенный оттенок балансирует между теплыми и холодными тонами, создавая модный и выразительный образ.

Роскошный бордовый для элегантности

Этот оттенок можно носить как главный акцент или включать в образ деталями, советует Мария Вельницериу. Он отлично подходит как для повседневного, так и для праздничного образа.

Румяный розовый для мягкости

Мягкий розовый остается актуальным в любом возрасте. Вивьен Дезюрмон подчеркивает, что этот оттенок добавляет нежности и освежает внешность. Он прекрасно дополняет как повседневные, так и официальные образы.

Оливково-зеленый для естественности

Зеленые тона, в частности оливковый, становятся все более популярными. Этот цвет является универсальным и имеет широкий спектр оттенков, которые подходят к любому тону кожи и цвету волос.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Что такое Best Life? Best Life - американский журнал. Печатный журнал выходил до мая 2009 г. Его авторами были Дэвид Мамет и Джей Макинерни. В мае 2012 года было объявлено, что Best Life вернется в октябре 2012 года как специальное издание, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред