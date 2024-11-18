Какой цвет в одежде молодит после 50: стилисты дали неожиданный ответ

Вы узнаете:
- Что носить, чтобы выглядеть моложе 50 лет
- Какие цвета хорошо подчеркнут внешность в старшем возрасте
С годами наша внешность меняется, и это влияет на то, как на нас смотрятся разные цвета. Достигнув возраста 50 лет и более, многие замечают, что их гардероб становится менее ярким и более сдержанным. Однако это вовсе не означает, что нужно избегать цветов.
Главред исследовал, какие цвета в одежде подходят женщинам за 50. Стоит понять, какие именно оттенки подчеркивают вашу естественную красоту, а стилисты в статье Best Life выделили шесть самых универсальных цветов, которые советуют включить в гардероб в зрелом возрасте.
Темно-синий вместо черного
Черный часто становится слишком строгим для внешности с годами и становится не тем, какой цвет делает лицо моложе. Стилист Элизабет Косич отмечает, что темно-синий является прекрасной альтернативой.
Мягкий белый вместо ярко-белого
Ярко-белый может казаться слишком жестким для зрелой кожи. Консультант по стилю Кэрол Дэвидсон рекомендует отдать предпочтение мягкому белому, который подходит всем оттенкам кожи и выглядит универсально. Он также проще в уходе, чем чистый белый.
Малиново-красный для смелых акцентов
Для тех, кто хочет оставаться в тренде, малиново-красный - отличный выбор. Этот насыщенный оттенок балансирует между теплыми и холодными тонами, создавая модный и выразительный образ.
Роскошный бордовый для элегантности
Этот оттенок можно носить как главный акцент или включать в образ деталями, советует Мария Вельницериу. Он отлично подходит как для повседневного, так и для праздничного образа.
Румяный розовый для мягкости
Мягкий розовый остается актуальным в любом возрасте. Вивьен Дезюрмон подчеркивает, что этот оттенок добавляет нежности и освежает внешность. Он прекрасно дополняет как повседневные, так и официальные образы.
Оливково-зеленый для естественности
Зеленые тона, в частности оливковый, становятся все более популярными. Этот цвет является универсальным и имеет широкий спектр оттенков, которые подходят к любому тону кожи и цвету волос.
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Что такое Best Life?
Best Life - американский журнал. Печатный журнал выходил до мая 2009 г. Его авторами были Дэвид Мамет и Джей Макинерни. В мае 2012 года было объявлено, что Best Life вернется в октябре 2012 года как специальное издание, пишет Википедия.
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