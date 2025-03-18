Как увеличить урожай картофеля вдвое: японский секретный метод

Этот способ может стать настоящей находкой для тех, кто имеет ограниченный участок, но хочет получить щедрый и качественный урожай.

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Как сажать картофель по популярному японскому методу / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

От каких факторов зависит урожайность картофеля

Как получить вдвое больший урожай овоща, чем обычно

Хотя до посадки картофеля еще есть немного времени, однако хозяева уже начинают задумываться над тем, как увеличить урожай в 2025 году. На самом деле урожайность картофеля зависит от многих факторов: от почвы, способа посадки, выбранного сорта, технологий выращивания, удобрения земли, эффективной борьбы с вредителями и болезнями и т.д. Главред нашел полезный совет, который поможет вырастить хороший урожай картофеля даже на небольшой площади.

Японский метод посадки картофеля опубликовал портал Аграрии вместе.

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Этот способ выращивания картофеля идеален для тех, у кого ограничена площадь, но хочется собрать как можно больше урожая.

Для того, чтобы получить вдвое больший урожай картофеля, нужно создать высокую насыпь - грядку с толстым слоем почвы, компоста и мульчи.

Сначала стоит устелить слоем соломы, далее нужно насыпать немного почвы, далее высадить картофель. В процессе роста почву надо будет подсыпать, чтобы образовалась насыпь.

Этот метод подходит для песчаных или "истощенных" почв.

Преимущество японского метода выращивания в том, что даже на маленьком клочке земли можно будет собрать достаточно большое количество картофеля.

Кроме того, его не нужно будет подливать, поскольку нижний слой мульчи будет удерживать влагу, постепенно увлажняя почву.

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Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предусматриваются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6 +8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов - вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую - начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля - третья декада марта - первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

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