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Как увеличить урожай картофеля вдвое: японский секретный метод

Марина Фурман
18 марта 2025, 00:12
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Этот способ может стать настоящей находкой для тех, кто имеет ограниченный участок, но хочет получить щедрый и качественный урожай.
картошка
Как сажать картофель по популярному японскому методу / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • От каких факторов зависит урожайность картофеля
  • Как получить вдвое больший урожай овоща, чем обычно

Хотя до посадки картофеля еще есть немного времени, однако хозяева уже начинают задумываться над тем, как увеличить урожай в 2025 году. На самом деле урожайность картофеля зависит от многих факторов: от почвы, способа посадки, выбранного сорта, технологий выращивания, удобрения земли, эффективной борьбы с вредителями и болезнями и т.д. Главред нашел полезный совет, который поможет вырастить хороший урожай картофеля даже на небольшой площади.

Японский метод посадки картофеля опубликовал портал Аграрии вместе.

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Этот способ выращивания картофеля идеален для тех, у кого ограничена площадь, но хочется собрать как можно больше урожая.

Для того, чтобы получить вдвое больший урожай картофеля, нужно создать высокую насыпь - грядку с толстым слоем почвы, компоста и мульчи.

Сначала стоит устелить слоем соломы, далее нужно насыпать немного почвы, далее высадить картофель. В процессе роста почву надо будет подсыпать, чтобы образовалась насыпь.

Этот метод подходит для песчаных или "истощенных" почв.

Преимущество японского метода выращивания в том, что даже на маленьком клочке земли можно будет собрать достаточно большое количество картофеля.

Кроме того, его не нужно будет подливать, поскольку нижний слой мульчи будет удерживать влагу, постепенно увлажняя почву.

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Когда правильно высаживать картофель

Оптимальные сроки посадки картофеля предусматриваются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6 +8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов - вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую - начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля - третья декада марта - первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

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