Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Завалит урожаем: чем подкормит малину весной

Сергей Кущ
17 марта 2025, 10:19
462
Оптимальные удобрения зависят от типа почвы и состояния растений.
Чем подкормить малину весной
Чем подкормить малину весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие самые лучшие удобрения для малины
  • Как и когда их вносить

Весенняя подкормка малины – залог богатого урожая. Однако важно знать, когда и чем нужно удобрять малину весной, а также какие вещества категорически не стоит использовать.

Главред разобрал лучшие способы подкормки, а также ответим на популярные вопросы: можно ли сыпать золу под малину весной и чем нельзя удобрять малину.

видео дня

Подготовка кустов к подкормке

Перед внесением удобрений необходимо:

  • Очистить участок от сорняков, чтобы они не мешали усвоению питательных веществ.
  • Обрезать побеги старше 2 лет, так как они не дают большого урожая, но потребляют много питания.
  • Вскопать грунт для лучшего проникновения удобрений к корням.
  • Вносить удобрения при температуре почвы не ниже +8°С.

Важно помнить: жидкие удобрения нельзя вносить в сухую почву, так как это может привести к ожогу корней. Перед подкормкой землю следует увлажнить, говорят эксперты из Агро-маркет.

Чем подкормить малину в апреле месяце?

Оптимальные удобрения зависят от типа почвы и состояния растений. Весной малине особенно необходим азот, который стимулирует рост новых побегов.

Органические удобрения:

  1. Коровяк (разбавленный в пропорции 1:10) – 5 литров на 1 м².
  2. Куриный помет (развести 1:20) – 5 литров на 1 м².
  3. Перегной – 3 кг на 1 м².
  4. Эти натуральные удобрения легко усваиваются и насыщают почву полезными веществами.

Минеральные удобрения:

  1. Мочевина или аммиачная селитра – 10-15 г на 1 м² для обогащения почвы азотом.
  2. Калийные удобрения – улучшают качество ягод и делают растение устойчивее к болезням.
  3. Фосфорные удобрения (суперфосфат) – закладывают основу для формирования крепкой корневой системы.

Для песчаных и глинистых почв рекомендуется делать две азотные подкормки с интервалом в 14 дней, так как в таких условиях малина развивается слабее.

Можно ли сыпать золу под малину весной?

Зола – отличный источник калия и фосфора. Ее можно использовать как удобрение, но в умеренных количествах. Достаточно 150-200 г золы на 1 м². Однако важно помнить, что золу нельзя смешивать с азотными удобрениями, иначе они потеряют свою эффективность.

Чем нельзя удобрять малину?

Свежий навоз – может обжечь корни и привести к болезням.

Хлорсодержащие удобрения – негативно влияют на развитие растения.

Избыток азота – приводит к активному росту зелени в ущерб плодоношению.

Если почва слишком плотная или переувлажненная, можно провести листовую подкормку. Она особенно эффективна, если корни ослаблены из-за болезней или вредителей. Для этого используются специальные водорастворимые удобрения с микроэлементами.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

малина интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Принуждение РФ к перемирию: Сибига назвал главные рычаги США

Принуждение РФ к перемирию: Сибига назвал главные рычаги США

10:42Украина
Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

09:30Мир
Прекращения огня не будет, войска РФ готовят рывок к 9 мая – Жданов

Прекращения огня не будет, войска РФ готовят рывок к 9 мая – Жданов

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

"Угрожает компроматом": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

"Угрожает компроматом": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

Последние новости

11:13

Трамп в цейтноте: Жданов оценил, есть ли шанс заключить перемирие в Украине

11:09

Китайский гороскоп на завтра 18 марта: Крысам - стресс, Обезьянам - трудности

10:54

Как правильно жарить рыбу: под крышкой или без крышки

10:42

Принуждение РФ к перемирию: Сибига назвал главные рычаги США

10:19

Завалит урожаем: чем подкормит малину весной

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
10:13

"Целый год": Дмитрий Комаров сделал важное заявление

10:10

США выходят из международной группы, расследующей преступления РФ в Украине - NYT

09:47

В РФ заикнулись о "гарантиях" и назвали условие мирного соглашения по Украине

09:30

Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

Реклама
09:24

Кризис неизбежен: как США пытаются перезапустить свою экономикумнение

09:23

Предательница Наташа Королева по уши в долгах - что произошло

09:00

Прекращения огня не будет, войска РФ готовят рывок к 9 мая – ЖдановВидео

08:49

Салат на Пасху, который затмит любое блюдо: шикарный рецепт из 5 ингредиентов

08:43

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

08:26

На Запорожье оккупанты срывают наступление РФ, массово саботируя приказы - Атеш

08:04

"Соврал я": Павел Зибров раскрыл свою грандиозную ложь ради денег

07:22

Трамп сказал, когда поговорит с Путиным и о чем пойдет речь

06:54

Мирный план США: Рубио раскрыл два этапа завершения войны в Украине

06:11

Что на самом деле Путин считает первопричиной войнымнение

05:59

Когда в Украину ворвется -13 градусов: синоптики назвали точную дату

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру S

04:33

Будет ли прекращение огня в Украине в 2025 году: названа неожиданная цель ТрампаВидео

04:00

Проверьте свой мозг: найдите игральную кость с семью точками за 5 секунд

03:30

Вероятность раскола в Кремле: эксперт раскрыл сценарий и назвал главное условиеВидео

00:10

Шли пешком, сжигая снаряжение: как украинские защитники выходили из Курщины

16 марта, воскресенье
22:45

РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

21:57

Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

21:39

Графики отключения света возвращаются: когда будут действовать ограничения 17 марта

21:19

У Трампа прямо сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ

20:54

Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

20:44

План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

19:55

"Ход был запланирован": военный сказал, почему ВСУ не стали биться за Суджу

19:54

Как вывести пятна кофе с ковра: гениальная смесь из 4 ингредиентовВидео

19:51

Чего будет стоить Москве встреча Трампа с Путиныммнение

19:39

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

19:30

Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

19:15

В США требуют территориальных уступок от Украины в обмен на гарантии безопасности

19:05

Почему в окне самолета есть отверстие - раскрываем секрет иллюминаторов

18:49

Тест на IQ: найдите спрятанную зефирку среди тюленей за 5 секунд

18:37

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

Реклама
18:30

Большинство совершает ошибку: почему уткам нельзя давать хлеб и какие альтернативыВидео

17:55

Настоящая находка: идеальные куриные котлеты с секретным ингредиентомВидео

17:40

Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кого назначили на его место

17:35

Украина смирилась с заморозкой нынешней линии фронта – The Independent

17:23

Столкнетесь с бедами и неприятностями: что нельзя делать 17 марта, приметы

17:18

Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры

17:16

Незаменимый и дешевый: как с пользой использовать уксус в саду

17:09

"Самостоятельно моет": чем занимается таинственная жена Леонтьева на самом деле

16:27

Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет

15:55

Коля Серга получил новую важную должность - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять