Завалит урожаем: чем подкормит малину весной

Вы узнаете:
- Какие самые лучшие удобрения для малины
- Как и когда их вносить
Весенняя подкормка малины – залог богатого урожая. Однако важно знать, когда и чем нужно удобрять малину весной, а также какие вещества категорически не стоит использовать.
Главред разобрал лучшие способы подкормки, а также ответим на популярные вопросы: можно ли сыпать золу под малину весной и чем нельзя удобрять малину.
Подготовка кустов к подкормке
Перед внесением удобрений необходимо:
- Очистить участок от сорняков, чтобы они не мешали усвоению питательных веществ.
- Обрезать побеги старше 2 лет, так как они не дают большого урожая, но потребляют много питания.
- Вскопать грунт для лучшего проникновения удобрений к корням.
- Вносить удобрения при температуре почвы не ниже +8°С.
Важно помнить: жидкие удобрения нельзя вносить в сухую почву, так как это может привести к ожогу корней. Перед подкормкой землю следует увлажнить, говорят эксперты из Агро-маркет.
Чем подкормить малину в апреле месяце?
Оптимальные удобрения зависят от типа почвы и состояния растений. Весной малине особенно необходим азот, который стимулирует рост новых побегов.
Органические удобрения:
- Коровяк (разбавленный в пропорции 1:10) – 5 литров на 1 м².
- Куриный помет (развести 1:20) – 5 литров на 1 м².
- Перегной – 3 кг на 1 м².
- Эти натуральные удобрения легко усваиваются и насыщают почву полезными веществами.
Минеральные удобрения:
- Мочевина или аммиачная селитра – 10-15 г на 1 м² для обогащения почвы азотом.
- Калийные удобрения – улучшают качество ягод и делают растение устойчивее к болезням.
- Фосфорные удобрения (суперфосфат) – закладывают основу для формирования крепкой корневой системы.
Для песчаных и глинистых почв рекомендуется делать две азотные подкормки с интервалом в 14 дней, так как в таких условиях малина развивается слабее.
Можно ли сыпать золу под малину весной?
Зола – отличный источник калия и фосфора. Ее можно использовать как удобрение, но в умеренных количествах. Достаточно 150-200 г золы на 1 м². Однако важно помнить, что золу нельзя смешивать с азотными удобрениями, иначе они потеряют свою эффективность.
Чем нельзя удобрять малину?
Свежий навоз – может обжечь корни и привести к болезням.
Хлорсодержащие удобрения – негативно влияют на развитие растения.
Избыток азота – приводит к активному росту зелени в ущерб плодоношению.
Если почва слишком плотная или переувлажненная, можно провести листовую подкормку. Она особенно эффективна, если корни ослаблены из-за болезней или вредителей. Для этого используются специальные водорастворимые удобрения с микроэлементами.
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