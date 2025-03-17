Завалит урожаем: чем подкормит малину весной

Оптимальные удобрения зависят от типа почвы и состояния растений.

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Чем подкормить малину весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие самые лучшие удобрения для малины

Как и когда их вносить

Весенняя подкормка малины – залог богатого урожая. Однако важно знать, когда и чем нужно удобрять малину весной, а также какие вещества категорически не стоит использовать.

Главред разобрал лучшие способы подкормки, а также ответим на популярные вопросы: можно ли сыпать золу под малину весной и чем нельзя удобрять малину.

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Подготовка кустов к подкормке

Перед внесением удобрений необходимо:

Очистить участок от сорняков, чтобы они не мешали усвоению питательных веществ.

Обрезать побеги старше 2 лет, так как они не дают большого урожая, но потребляют много питания.

Вскопать грунт для лучшего проникновения удобрений к корням.

Вносить удобрения при температуре почвы не ниже +8°С.

Важно помнить: жидкие удобрения нельзя вносить в сухую почву, так как это может привести к ожогу корней. Перед подкормкой землю следует увлажнить, говорят эксперты из Агро-маркет.

Чем подкормить малину в апреле месяце?

Оптимальные удобрения зависят от типа почвы и состояния растений. Весной малине особенно необходим азот, который стимулирует рост новых побегов.

Органические удобрения:

Коровяк (разбавленный в пропорции 1:10) – 5 литров на 1 м². Куриный помет (развести 1:20) – 5 литров на 1 м². Перегной – 3 кг на 1 м². Эти натуральные удобрения легко усваиваются и насыщают почву полезными веществами.

Минеральные удобрения:

Мочевина или аммиачная селитра – 10-15 г на 1 м² для обогащения почвы азотом. Калийные удобрения – улучшают качество ягод и делают растение устойчивее к болезням. Фосфорные удобрения (суперфосфат) – закладывают основу для формирования крепкой корневой системы.

Для песчаных и глинистых почв рекомендуется делать две азотные подкормки с интервалом в 14 дней, так как в таких условиях малина развивается слабее.

Можно ли сыпать золу под малину весной?

Зола – отличный источник калия и фосфора. Ее можно использовать как удобрение, но в умеренных количествах. Достаточно 150-200 г золы на 1 м². Однако важно помнить, что золу нельзя смешивать с азотными удобрениями, иначе они потеряют свою эффективность.

Чем нельзя удобрять малину?

Свежий навоз – может обжечь корни и привести к болезням.

Хлорсодержащие удобрения – негативно влияют на развитие растения.

Избыток азота – приводит к активному росту зелени в ущерб плодоношению.

Если почва слишком плотная или переувлажненная, можно провести листовую подкормку. Она особенно эффективна, если корни ослаблены из-за болезней или вредителей. Для этого используются специальные водорастворимые удобрения с микроэлементами.

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