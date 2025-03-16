Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

Колорадский жук угрожает урожаю картофеля. Как эффективно избавиться от вредителя до посадки - зола, фасоль, лук, чеснок, горчица и другие природные методы.

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Чего боятся колорадские жуки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как избавиться от колорадского жука до посадки картофеля

Какие растения не любит колорадский жук

Опытные огородники говорят, что если колорадский жук уже попал на ваш огород, то избавиться от него будет крайне трудно. Этот вредитель атакует картофельные грядки и портит урожай. Более того, у колорадского жука уже появился иммунитет к большинству химических средств, которые можно использовать для борьбы с ним. Главред попробует помочь в этой проблеме.

Как избавиться от колорадского жука до посадки картофеля

В начале мая огородники уже могут заметить, что взрослые колорадские жуки становятся чрезвычайно активными. Часто еще только начинают появляться ростки картофеля, а его уже безжалостно осаждают вредители. Как рассказывают на YouTube-канале "Огородница из Одессы", прогнать их поможет обычная древесная зола и фасоль.

Золу, из расчета 10 кг на 1 сотку, подсыпают в лунку с картофелем и бросают фасолину. Вместо фасоли можно использовать табак, яровой чеснок, лук или календулу. Также можно сеять фасоль в картофельных междурядьях.

Сосновые или березовые опилки

Еще одним действенным средством от колорадского жука являются сосновые или березовые опилки. Их подсыпают под кусты картофеля. Раз в месяц подсыпку следует обновлять.

Какие растения не переносит колорадский жук

Красивым и экологическим способом борьбы с вредителями является высадка растений, запах которых неприятен для колорадских жуков. Зеленые репелленты можно сеять между рядками картофеля или же по краю грядки. Это не является гарантией полного уничтожения вредителей, но их станет значительно меньше.

Цветы

Можно засеять междурядья цветами. Известно, что вредителям картофеля не нравится запах настурции, календулы, бархатцев, иссопа и герани.

Лук и чеснок

Чеснок и лук выделяют фитонциды, которые отпугивают колорадских жуков и их личинок. Их можно высадить на месте, где пророс картофель. Также лук и чеснок снижают риск развития фитофтороза у картофеля.

Пижма

Этот цветок растет на огороде как сорняк, но его можно посеять намеренно. Его сильный смолисто-эфирный аромат отпугивает не только колорадских жуков, но и других вредителей. Недаром именно из пижмы изготавливают инсектициды.

Мята перечная

Посеять мяту - еще один способ избавиться от колорадского жука. Эфирные масла и ментол, содержащиеся в перечной мяте, способны отпугивать многих вредителей. Кроме колорадских жуков, это растение не любят муравьи, моль и мыши.

Кориандр

Еще одним врагом колорадского жука является кориандр. Его запах эффективно отпугивает жуков.

Кошачья мята

Кошачья мята, или котовник, является страшным врагом для всех овощных вредителей, в том числе и для колорадского жука. Растение имеет приятный лимонный аромат и вкусные листья, которые можно добавлять в чай или салаты.

Горчица от колорадского жука

Еще одним простым и доступным репеллентом является горчица. Она эффективна в борьбе с различными насекомыми. Чаще всего из нее готовят растворы:

100 граммов сухой горчицы на 10 литров воды + 100 мл 9% уксуса;

100 граммов сухой горчицы на 1 литр воды + хозяйственное мыло.

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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