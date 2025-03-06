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Низкорослые помидоры - топ сорта для вкусных салатов

Марина Иваненко
6 марта 2025, 20:47
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Выращивайте низкорослые помидоры без лишних трудностей! Какие сорта лучшие для салатов, как ухаживать и что влияет на урожайность.
Какие низкорослые томаты самые урожайные
Какие низкорослые томаты самые урожайные / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете, о чем вы узнаете:

  • Какие преимущества имеет выращивание низкорослых помидоров.
  • Какие низкорослые помидоры лучше всего подходят для салатов.

Выращивание овощей на огороде - дело нелегкое, но всегда приятно потреблять собственноручно выращенные продукты, будучи уверенным в их безопасности. Один из самых популярных овощей для выращивания - помидор. Существует множество его разновидностей и сортов. Сегодня Главред расскажет о лучших низкорослых салатных томатах.

Преимущества низкорослых помидоров

  1. Их можно высаживать достаточно густо, ведь они требуют меньше площади для питания, чем высокорослые.
  2. Отсутствуют ограничения по высоте теплицы - их можно выращивать даже на балконе или подоконнике.
  3. Они имеют ранние сроки созревания - кусты не формируют большую вегетативную массу, а все силы направляют на образование плодов.
  4. Благодаря раннему созреванию успевают вызреть в открытом грунте даже в северных регионах.
  5. Не требуют пасынкования, что значительно облегчает уход.

На Ютуб канале "Наша дача!" рассказывают о том, какие сорта низкорослых помидоров лучше всего подходят для посадки в открытом грунте.

Топ-3 самых лучших низкорослых салатных помидоров

Каста (Супернова) F1

Этот сорт томатов - ультраранний, высокоурожайный, детерминантный гибрид французской селекции компании Clause. Куст вырастает до средней высоты (около 50 см), имеет крепкий стебель и густую листву. В течение вегетационного периода формирует около 10 кистей с 4-5 плодами на каждой.

Растение можно культивировать в закрытом грунте и пленочных теплицах, но чаще всего его высаживают в открытый грунт. Гибрид имеет очень короткий вегетационный цикл - 60-64 дня после пересадки рассады на постоянное место (или 87-90 дней от посева).

Плоды Касты имеют уникальную форму - круглые с носиком, плотные, красного цвета, ароматные. Мякоть сочная и мясистая, без белого стержня. Вкус - сладкий с кислинкой. Средний вес - 220-260 г.

Томат Нукси F1

Нукси - это среднеспелый детерминантный гибрид, созданный голландской компанией Kitano Seeds. Его можно выращивать в открытом грунте, под временными укрытиями, в пленочных или пластиковых теплицах.

Растение низкорослое, с мощной корневой системой, что позволяет успешно расти даже в тяжелых почвах. Обильная листва защищает плоды от солнечных ожогов. Гибрид устойчив ко многим болезням. Томаты созревают одновременно, что позволяет собрать весь урожай за один раз. Во время транспортировки плоды не трескаются и сохраняют товарный вид.

Плоды имеют ярко-желтый цвет, округлую форму, плотную структуру. Вес - 220-250 г. Мякоть мясистая, сахаристая, сочная. Подходит для салатов, приготовления соусов, соков, а также для замораживания и консервирования.

Томат Пинк Джейн F1

Это новый гибрид с высоким потенциалом урожайности, который сочетает превосходные вкусовые качества с привлекательным внешним видом. Среднеспелый - созревает через 65-70 дней после пересадки.

Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах для получения раннего урожая. Плоды имеют классическую плоско-округлую форму, насыщенно-розовый цвет с блеском. Вес - 200-250 г.

Этот сорт отличается устойчивостью к стрессовым условиям и легко приспосабливается к различным климатическим условиям.

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Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные совету по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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