Секреты правильного соседства растений: что нельзя сажать рядом

Несовместимость культур может привести к слабому росту. Какие растения мешают друг другу и какие культуры способствуют росту соседей.

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Какие овощи не рекомендуется сажать рядом / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие существуют причины несовместимости культур

Как культуры влияют друг на друга

Что можно или нельзя высаживать рядом

Агротехнический прием, который способствует увеличению количества и повышению качества созревающих плодов, - это взаимное влияние растений друг на друга. Некоторые растения могут угнетать соседние культуры, а другие, наоборот, способствовать их росту и развитию. Поэтому очень важно знать, какие культуры можно сажать рядом.

Как рассказывают на канале "Дом и приусадебный участок", многие растения прекрасно растут вместе и имеют почти одинаковые требования к условиям выращивания. Такие культуры могут сосуществовать без вреда друг для друга. Однако некоторые растения категорически нельзя высаживать рядом, поскольку они несовместимы. Какие растения не любят друг друга поможет разобраться Главред.

Основные факторы несовместимости:

Наличие общих болезней и вредителей.

Выделение в почву или воздух веществ, угнетающих соседние растения, кусты и деревья.

Затенение низкорослых видов высокими деревьями.

Одинаковые корневые системы в пределах одного горизонта почвы.

Потребность в одинаковых питательных веществах, что приводит к истощению почвы.

Влияние разных растений на соседей:

Базилик

Базилик является хорошим соседом для большинства культур. Например, если посадить его рядом с томатами или салатом, их вкус значительно улучшится. Кроме того, он отпугивает комаров. Однако его не рекомендуется высаживать рядом с рутой.

Фасоль

Хорошо сочетается с кошачьей мятой, морковью, белокочанной и цветной капустой, клубникой, календулой, свеклой и кукурузой. Однако ее нежелательно сажать вместе с луком, укропом и чесноком.

Картофель

Если высадить картофель рядом с брокколи, кукурузой, баклажанами, фасолью, капустой, чесноком, луком, редисом и горохом, урожай будет лучше.

Брокколи и брюссельская капуста

Эти культуры хорошо растут рядом со свеклой, календулой, морковью, гречихой, тимьяном, полынью, луком, щавелем и бархатцами. Однако их не стоит сажать возле клубники. Белокочанная и цветная капуста хорошо уживаются с брокколи, брюссельской капустой, помидорами, шпинатом и сельдереем.

Свекла

Хорошо растет рядом с луком и различными видами капусты (белокочанной, брокколи, кольраби). Однако ее не стоит высаживать возле горчицы.

Морковь

Лучше всего высаживать возле раннего картофеля, капусты, лука, гороха, шалфея, розмарина и салата.

Чеснок

Чеснок можно выращивать рядом с капустой, розами, томатами и плодовыми деревьями. Он отпугивает тлю, морковную муху и майского жука. Однако его не стоит сажать возле гороха и фасоли.

Огурцы

Хорошо соседствуют с фасолью, редисом, ранним картофелем, кукурузой, подсолнечником и капустой. Однако они несовместимы с поздним картофелем.

Кукуруза

Можно высаживать рядом с дынями, огурцами, тыквой, фасолью, подсолнечниками и ранним картофелем.

Баклажаны

Хорошо растут рядом с фасолью, но не с картофелем и томатами.

Укроп

Повышает вкусовые качества брокколи, цветной и белокочанной капусты, салата, огурцов и лука. Однако из-за морковной мухи ему вредит соседство с морковью.

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