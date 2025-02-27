Как сажать морковь на туалетной бумаге: проверяем лайфхак из интернета

Посадка моркови на туалетной бумаге поможет получить равномерные всходы. Как сделать семенные ленты и подготовить почву.

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Как правильно посеять морковь на туалетной бумаге / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как посеять морковь на туалетную бумагу

Когда и где лучше высаживать морковь

Многие заядлые огородники знают о том, сколько времени и сил тратится на прореживание всходов, когда приходится удалять здоровые саженцы. Если этого не сделать, то морковь, свекла и пастернак будут мелкими и иметь неправильную форму. Есть много способов, которые помогают уменьшить объем работы по уходу за культурами. Один из них - фиксация семян на бумаге. Это позволяет быстро посадить культуру и получить равномерные всходы, а значит, хороший урожай крупных плодов правильной формы. Главред попробует помочь в этом разобраться.

Как посадить морковь на туалетной бумаге

На своем YouTube-канале Екатерина Соклакова рассказывает об интересном и оригинальном способе посадки моркови, который она сама нашла на просторах интернета и хочет проверить его эффективность. Для этого нам понадобится туалетная бумага. Отрезаем длинные полоски бумаги и накладываем одну на другую. Затем складываем их и разрезаем посередине пополам. Одну часть откладываем, а другую разворачиваем, но так, чтобы две полоски оставались вместе.

Далее берем растворенный в воде крахмал и ставим вдоль ленты капельки. Затем с помощью зубочистки выкладываем на эти капли по несколько семян моркови. После того как лента заполнена, ждем, пока она высохнет, чтобы можно было вынести ее на огород для посадки.

На огороде делаем бороздки и кладем в них ленты. Орошаем их с помощью пульверизатора и присыпаем землей.

Где лучше посадить морковь

Чтобы получить хороший урожай моркови, нужно выбрать на земельном участке место с достаточным количеством солнечного света. Морковь - это овощная культура, которая не будет расти в тени.

Сеять морковь можно после таких культур, как капуста, лук, горох, картофель. Однако не стоит высевать ее на грядках, где раньше рос щавель или петрушка.

Когда можно высаживать морковь

Весной не стоит спешить с посадкой моркови. Температура воздуха должна прогреться до +15°C, а температура почвы - быть не ниже +8°C. Лучшее время для посева - апрель или май.

Существует народная примета: морковь можно сеять тогда, когда зацветают осина и фиалки.

Как вырастить хороший урожай моркови

Чтобы получить крупные корнеплоды, нужно соблюдать такие условия:

достаточное освещение участка дневным светом;

глубокая перекопка почвы;

расположение грядок на ровной поверхности;

регулярное увлажнение почвы;

внесение перегноя за год до посева моркови;

оптимальный уровень кислотности почвы (pH 5,5-6 или 6-7);

умеренное внесение минеральных удобрений.

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