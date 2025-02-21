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Уход без хлопот: цветы на балконе - ТОП неприхотливых растений

Марина Иваненко
21 февраля 2025, 17:53
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Какие цветы легче всего вырастить на балконе? Растения, цветущие все лето: петунии, клематисы, бегонии - яркий дизайн вашего балкона без лишнего ухода.
Какие цветы легче всего вырастить на балконе
Какие цветы легче всего вырастить на балконе / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие цветы можно выращивать на балконе
  • Какие неприхотливые цветы можно выращивать на балконе

Озеленение балкона даже простыми цветами украсит его и сделает уютным. Но тогда, когда вы выбираете цветы, которые посадить, обратите внимание на то, сколько солнечного света на вашем балконе в разное время суток, ведь именно от этого зависит, какие растения вы можете посадить. Главред предоставит больше информации, которая поможет вам в выборе.

В видео, представленном "Завтрак с 1+1" Екатерина Черноус научит, как правильно выбрать балконные цветы и сделать так, чтобы они цвели все лето.

Основные принципы выбора цветов для балконных оранжерей

Какие цветы цветут на балконе все лето? В первую очередь, когда мы выбираем цветы, которые хотим посадить на балконе, мы должны обратить внимание на то, какая у нас сторона балкона - теневая или достаточно освещенная. Из расчета этого мы и будем выбирать цветы, которые будут "жить" на нашем балконе. Максимальное количество видов, посаженных на балконе, не должно превышать три, поскольку они будут лучше смотреться по дизайну.

На солнечной стороне лучше всего высаживать суккуленты (растения, которые имеют специальные ткани для запасания воды), петунии, сульфинии, лаванду, бархатцы.

Если ваш балкон находится больше в тени, то идеальными цветами будут: незабудки, плющ, хоста, папоротник, гейхера, бегония, фуксия, настурция, вербена, клематис, мимулюс.

Куда высаживать цветы

Важным фактором является то, чтобы почва была влагопроницаемой и хорошо держала влагу, если же она будет плотная и сухая, то она будет быстро высыхать и растение может засохнуть.

Если говорить о материале горшка, в который стоит высаживать цветок, то лучше всего выбирать керамику, ведь пластиковые горшки быстрее нагреваются и это влияет на корневую систему. Кроме того, на солнечной стороне горшки стоит использовать более светлых оттенков, чтобы они меньше притягивали к себе солнечные лучи.

Какие цветы легче всего вырастить на балконе

Петуния

Петуния - это одно из самых ярких растений, которое выращивают в подвесных вазонах, на балконах и на террасах. Из всех цветов, которые выращивают на балконе она выделяется обильным цветением. Петуния может быть разного сорта, но на балконах, чаще всего, выращивают цветы необычных форм (махровые, нескольких цветов, с бахромой по краям). Для балконов, скорее, подойдут ампельные петунии, которые имеют гибкие стебли, растущие вниз. За счет этого создается эффект цветочного водопада, который красиво смотрится сбоку. Петуния любит влагу - поэтому ее нужно регулярно поливать. Нельзя давать почве полностью высыхать, однако и заливать нельзя. Застой воды может привести к тому, что корневая система начнет гнить, а дальше и само растение может погибнуть.

Клематис

Клематис - влаголюбивое растение, которое нуждается в обильном и регулярном поливе. Режим полива можно определить, ориентируясь на состояние поверхности почвы - она всегда должна быть немного влажной. Поливать клематис на балконе нужно только под корень, для этого, в контейнер можно углубить небольшие горшочки с гравием и воду наливать туда. Почва для этого растения не может быть уплотненной, поскольку это будет вредить полноценному росту растения и его цветению. Поэтому землю в контейнере нужно рыхлить хотя бы раз в неделю. Каждые 20 сантиметров отросших побегов нужно подвязывать к опоре. Когда лиана дойдет уже до края балкона, побеги собирают вместе и поворачивают так, чтобы все цветки свисали в большой группе. Обрезать клематис на балконе нужно лишь перед холодами.

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Кто такая Екатерина Черноус

Екатерина Черноус - известный флорист и ландшафтный дизайнер. Она работала на крупнейших фабриках Нидерландов и участвовала в самых известных мировых выставках растений. В данной отрасли с 2005 года. Ее образовательная специализация - фитодизайн и декоративное садоводство. Екатерина работает как менеджер и фитодизайнер. На создание ландшафтной красоты ее вдохновляет природа.

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